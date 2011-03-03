مشکلات قضایی ناشی از ناهماهنگیهاست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی چگونگی رفع مشکلات زندان‌های استان اصفهان بر حفظ کرامت انسانی افراد در زندان‌ها تاکید کرد و افزود: باید قوانینی که باعث افزایش زندانی‌ها می‌شود را تغییر داد.

وی اظهار داشت: اکثر مشکلات قضایی در کشور ما از ناهماهنگی نشات گرفته و بر همین اساس لازم است که دستگاه قضایی با تشکیل یک کارگروه ویژه، ضمن بررسی قوانین، بر کم کردن مجرمان زندانی همت گمارند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به کم بودن بودجه دستگاه قضایی و زندان‌ها اظهار داشت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که زندان‌های ما به عنوان یک کشور اسلامی از بهترین وضعیت برخوردار بوده و در دنیا نمونه باشند.

وی تصریح کرد: کشور ما یک کشور در حال توسعه به شمار می‌رود که در طول 30 سال بیش از 30 میلیون نفر به جمعیت آن افزوده شده است، بنابراین اگر به تعدیل قوانین، توسعه زندان‌ها و کم کردن حکم زندانی مجرمان نپردازیم، با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

برگزاری اقدامات مطلوب برای تغییر فضای زندانهای استان اصفهان

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: در راستای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌های کشور، برنامه‌های متنوعی در ابعاد فرهنگی، ورزشی و هنری در کشور به صورت سالانه برگزار می‌شود.

رمضان امیری افزود: از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره اصلاح و تربیت مددجویان و زنده کردن نفس انسان‌ها است که رسالت اصلی سازمان زندان‌ها نیز به شمار می‌رود و اگر از این طریق بتوانیم روی قشر جوان و آسیب‌پذیر و مددجویان بزهکار جامعه سرمایه‌گذاری کنیم، با بازگشت سالم آنان به جامعه، وقوع بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهیم.

وی تصریح کرد: اگر نتوانیم این مددجویان را اصلاح کنیم با بازگشت به اجتماع، خطر تکرار جرم و افزایش آسیب‌های اجتماعی جامعه را تهدید خواهد کرد.

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان اضافه کرد: با برگزاری برنامه‌های مختلف، زمینه سالم‌سازی این افراد و پذیرش آنان توسط جامعه را فراهم خواهیم کرد.

وی در ادامه با ارائه گزارش حاوی آمار و اطلاعات مرتبط به محدودیت‌ها و تهدیدات بهداشتی و درمانی، عمرانی در زندان‌های استان اصفهان، به دلیل محدودیت فضا و تراکم جمعیت، پیشنهاداتی را برای برون رفت از وضعیت بحرانی موجود به اعضای جلسه ارائه کرد.

دادستان اصفهان نیز در این جلسه به وظایف و مسئولیت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین و احقاق حق شکات و توجه به حقوق مجرمین و خانواده آنها، به علل و دلایل روند افزایش جمعیت کیفری زندانیان اشاره کرد.

محمدرضا حبیبی گفت: اعضای جلسه به حل مشکل فیزیکی زندان و ایجاد زمینه اشتغال جهت زندانیان با هدف کاهش تبعات سوء ناشی از تحمل حبس بر خانواده آنها توجه داشته باشند.