تندیس شهید همت در بزرگراه شهید همت غرب نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام از سوی اداره زیبا سازی منطقه با هماهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره دلاورمردی های رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل صورت می گیرد.

محمد جلیلی سرپرست اداره زیباسازی منطقه22 با اعلام این خبر گفت: این تندیس اولین تندیسی است که از شهید محمد ابراهیم همت در بزرگراه شهید همت نصب می شود. تندیس نامبرده 8 متر ارتفاع از فونداسیون دارد و ارتفاع فیگور آن 4 متر و با اعتبار اختصاص داده شده از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران ساخته شده است. نادر قشقایی هنرمند مجسمه ساز از ابتدای امسال طراحی و ساخت آن را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: جنس تندیس شهید همت از فایبرگلاس 5 لایه و بسیار مقاوم و قرار است همزمان با طرح استقبال از بهار در بخشی از بزرگراه شهید همت غرب نصب شود. اداره زیباسازی منطقه 22 در حال جانمایی محل نصب این تندیس است و با مشخص شدن این مکان، تندیس شهید همت در این منطقه نصب خواهد شد.