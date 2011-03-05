  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

تندیس شهید همت در بزرگراه شهید همت غرب نصب می شود

تندیس شهید همت در بزرگراه شهید همت غرب نصب می شود

همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار در پهنه شمال غربی پایتخت، تندیس سردار سرافراز هشت سال دفاع مقدس شهید محمد ابراهیم همت در بزرگراه شهید همت غرب نصب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام از سوی اداره زیبا سازی منطقه با هماهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره دلاورمردی های رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل صورت می گیرد.

محمد جلیلی سرپرست اداره زیباسازی منطقه22 با اعلام این خبر گفت:  این تندیس اولین تندیسی است که از شهید محمد ابراهیم همت در بزرگراه شهید همت نصب می شود. تندیس نامبرده 8 متر ارتفاع از فونداسیون دارد و ارتفاع فیگور آن 4 متر و با اعتبار اختصاص داده شده از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران ساخته شده است. نادر قشقایی هنرمند مجسمه ساز از ابتدای امسال طراحی و ساخت آن را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: جنس تندیس شهید همت از فایبرگلاس 5 لایه و بسیار مقاوم و قرار است همزمان با طرح استقبال از بهار در بخشی از بزرگراه شهید همت غرب نصب شود. اداره زیباسازی منطقه 22 در حال جانمایی محل نصب این تندیس است و با مشخص شدن این مکان، تندیس شهید همت در این منطقه نصب خواهد شد. 

کد مطلب 1267324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها