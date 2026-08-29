مزرعه تولید ریزجلبک اسپیرولینا در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح شنبه در آیین افتتاح این طرح اظهار کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار و ۵ مترمربع احداث شده و در مرحله نخست دارای هزار و ۷۳۴ مترمربع گلخانه و ۲۲۲ مترمربع ساختمان فرآیندی است.
وی افزود: برای اجرای این طرح تاکنون ۳۱۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال هزینه شده و در حال حاضر ظرفیت تولید مجموعه سه تن ریزجلبک اسپیرولینا در ماه است که برای سه نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
پیشبینی افزایش تولید تا ۱۲ تن در ماه
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به ظرفیت توسعه این مجموعه گفت: در طرح توسعه، اجرای هفت هزار و ۸۸۹ مترمربع گلخانه و ۱۶۰ مترمربع فضای مدیریتی، اداری و رفاهی پیشبینی شده است.
امینی ادامه داد: برای اجرای طرح توسعه این مجموعه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری پیشبینی شده است که با تکمیل آن، ظرفیت تولید به ۱۲ تن ریزجلبک اسپیرولینا در ماه افزایش خواهد یافت.
وی بیان کرد: اجرای طرح توسعه همچنین زمینه ایجاد ۱۲ فرصت شغلی مستقیم را فراهم میکند.
امینی با اشاره به اهمیت توسعه فعالیتهای نوین در حوزه شیلات اظهار کرد: تولید ریزجلبک اسپیرولینا یکی از زمینههای دارای ظرفیت در بخش تولیدات زیستی است و توسعه اینگونه فعالیتها میتواند به ایجاد ارزش افزوده، تنوعبخشی به تولیدات شیلاتی و ایجاد اشتغال کمک کند.
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