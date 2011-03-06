"کلاهی از گیسوی من" و "دلاویزتر از سبز" چاپ سومی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "کلاهی از گیسوی من" شامل هفت داستان یال، کلاهی از گیسوی من، رنگ آمیزی، بچه‌های تهران، زنده در قاب، آموزخوار و صدی است.

موذنی درباره این کتاب گفت: "کلاهی از گیسوی من" اولین مجموعه داستانم که در سال 1368 منتشر شد با یک ویرایش ابتدایی و با تغییر گرافیک منتشر شد.

وی ادامه داد: طبق نسخه‌ای که پیش از چاپ در اختیارم قرار گرفته است طرح جلد جدید کتاب به فضای داستان نزدیکتر است و حرفه‌ای‌تر شده است. این کتاب از سالها پیش دیگر در بازار موجود نبود ولی به دلیل اینکه برای تجدید چاپ لازم بود ویرایش و گرافیک آن به‌روز شود مدتی انتشار آن به طول انجامید.

همچنین دلاویزتر از خاک هم شامل هفت داستان دلاویزتر از خاک، عقب گرد، سزاوارترین، سپیدی، هفتاد و سومین تن، خلق تنگ ابلیس وشناسایی است.

موذنی درباره تجدیدچاپ "دلاویزتر از سبز" هم گفت: این کتاب هم که چندی پیش منتشر شده بود، برای سومین بار منتشر شد.

از موذنی دو کتاب دوستی و قاصدک هم قرار است با ویرایش جدید از سوی سوره مهر تجدید چاپ شوند.

کتاب‌های "کلاهی از گیسوی من" و "دلاویزتر از سبز" که تولید مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است هر دو در 2 هزار و 500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده اند.

