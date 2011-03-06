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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

به قلم موذنی/

"کلاهی از گیسوی من" و "دلاویزتر از سبز" چاپ سومی شدند

"کلاهی از گیسوی من" و "دلاویزتر از سبز" چاپ سومی شدند

علی موذنی با دو کتاب "کلاهی از گیسوی من" و "دلاویزتر از سبز" که شامل دو مجموعه داستان برای گروه سنی کودک و نوجوان است برای بار سوم به بازار کتاب آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کلاهی از گیسوی من" شامل هفت داستان یال، کلاهی از گیسوی من، رنگ آمیزی، بچه‌های تهران، زنده در قاب، آموزخوار و صدی است.

موذنی درباره این کتاب گفت: "کلاهی از گیسوی من" اولین مجموعه داستانم که در سال 1368 منتشر شد با یک ویرایش ابتدایی و با تغییر گرافیک منتشر شد.
 
وی ادامه داد: طبق نسخه‌ای که پیش از چاپ در اختیارم قرار گرفته است طرح جلد جدید کتاب به فضای داستان نزدیکتر است و حرفه‌ای‌تر شده است. این کتاب از سالها پیش دیگر در بازار موجود نبود ولی به دلیل اینکه برای تجدید چاپ لازم بود ویرایش و گرافیک آن به‌روز شود  مدتی انتشار آن به طول انجامید.
 
همچنین دلاویزتر از خاک هم شامل هفت داستان دلاویزتر از خاک، عقب گرد، سزاوارترین، سپیدی، هفتاد و سومین تن، خلق تنگ ابلیس وشناسایی است.
 
موذنی درباره تجدیدچاپ "دلاویزتر از سبز" هم گفت: این کتاب هم که چندی پیش منتشر شده بود، برای سومین بار منتشر شد.
 
از موذنی دو کتاب دوستی و قاصدک هم قرار است با ویرایش جدید از سوی سوره مهر تجدید چاپ شوند.
 
کتاب‌های "کلاهی از گیسوی من" و "دلاویزتر از سبز" که تولید مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است هر دو در 2 هزار و 500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده اند.
 
کد مطلب 1267773

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