جدول پذیرش بدون کنکور دانشجویان در دوره دکتری 13 دانشگاه/ ظرفیت پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، روند جذب و پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاههای کشور برای سال تحصیلی 90 علیرغم تغییر در نحوه پذیرش دانشجوی دکتری همچنان ادامه دارد.

بر اساس آیین نامه جدید، شیوه پذیرش دانشجو در دوره دکتری برای سال 90 به صورت نیمه متمرکز و توسط سازمان سنجش صورت می گیرد اما براساس اظهارات مسئولین برخی دانشگاهها ظاهرا شیوه پذیرش دانشجوی استعداد درخشان و بدون کنکور در این دوره مطابق گذشته و آیین نامه قبلی ادامه خواهد داشت.

ابراهیم خدایی معاون سازمان سنجش آموزش کشور پیش از این درباره شرکت داوطلبان گروه استعداد درخشان در اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی تاکید کرده بود: توصیه می شود افراد مشمول آیین نامه استعداد درخشان هم در آزمون ثبت نام و هم در آن شرکت کنند.

به گفته خدایی ظرفیت پذیرش در دوره دکتری محدود است و از سوی دیگر دانشگاهها برای پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان اختیار دارند و ظرفیت گروه استعداد درخشان را دانشگاه تعریف می کند.

روسا و معاونان آموزشی برخی دانشگاههای برگزار کننده دوره دکتری در سال تحصیلی آینده در گفتگو با مهر خبر از جذب دانشجوی استعداد درخشان برای مقطع دکتری سال 90 داده اند و برخی از دانشگاهها نیز به علت عدم ایجاد مقاطع دکتری در رشته های خود، سال های آینده را برای جذب این گروه در مقطع دکتری نوید داده اند.

جدول پذیرش دانشجویان استعداد درخشان مقطع دکتری در سال 90

ردیف نام دانشگاه شیوه نهایی پذیرش دانشجوی استعداد درخشان ظرفیت پذیرش 1 دانشگاه تهران با اختیار دانشکده ها صورت می گیرد بین یک تا سه نفر 2 دانشگاه تربیت مدرس بدون آزمون و از طریق مصاحبه اعلام نشده است 3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر بدون آزمون ظرفیت اعلام نشده است 4 دانشگاه صنعتی شریف بدون آزمون ظرفیت اعلام نشده است 5 دانشگاه بوعلی سینا پذیرش از طریق اساتید 5 نفر 6 دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز بدون آزمون و از طریق مصاحبه حداقل یک نفر برای هر رشته تحصیلی 7 دانشگاه تبریز بدون آزمون، بررسی سوابق و مصاحبه علمی ظرفیت اعلام نشده است 8 دانشگاه صنعتی اصفهان بدون شرکت در آزمون کتبی و از طریق مصاحبه علمی ظرفیت اعلام نشده است 9 دانشگاه اصفهان بدون آزمون و از طریق مصاحبه ظرفیت اعلام نشده است 10 دانشگاه یزد بررسی سوابق و مصاحبه 16 نفر 11 دانشگاه رازی کرمانشاه بدون آزمون و بررسی سوابق حداقل 12 نفر در 12 رشته تحصیلی 12 دانشگاه صنعتی سهند بدون آزمون ده درصد ظرفیت پذیرش و حداقل یک نفر 13 دانشگاه یاسوج مصاحبه و مستندات علمی سه نفر

به گزارش مهر، براساس مندرجات دفترچه آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی امتیاز متقاضیان استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه وزارت علوم است. داوطلبان واجد شرایط برای پذیرش در دوره دکتری می توانند براساس آیین نامه شماره 3536/2 تاریخ 31 شهریور 86 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام کنند.

در ماده 2 این آیین نامه که به عنوان آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر نام دارد آمده است: ماده 2: افراد مشمول این ماده می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی برای تحصیل در دوره بالاتر مستقیماً توسط دانشگاهها پذیرفته شوند.

همچنین در ماده 6 آیین نامه یادآور شده است: دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دارای شرایط زیر می توانند با اخذ پذیرش از دانشگاه مورد نظر بدون شرکت در آزمون ورودی در دوره تحصیلی دکتری ادامه تحصیل دهند: دارا بودن حداقل میانگین کل 17 و حداقل دو مقاله در مجلات علمی – پژوهشی نمایه شده معتبر ملی و بین المللی دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد و محاسبه میانگین کل دروس دوره کارشناسی ارشد بدون در نظر گرفتن نمره پایان نامه.

پذیرش دانشجویان مشمول این ماده مازاد بر ظرفیت و با رعایت مفاد مندرج در آن، طبق دستورالعمل مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود.

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گزارش: فاطمه زارعی