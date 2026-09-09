به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازی حیدری اظهار کرد: در پی اتصال سامانه مدیریت امور داروخانهها به درگاه ملی مجوزها، فرمت مجوزهای صادرشده برای داروخانهها تغییر کرده است و این تغییر نباید موجب اختلال در فرآیند تأیید اسناد دارویی و پذیرش مجوزها از سوی سازمانهای بیمهگر شود.
وی افزود: داروخانههایی که دارای مجوزهای قدیمی هستند، با توجه به الزام دریافت «شناسه یکتای مجوز» از درگاه ملی مجوزها، مجوز جدیدی مطابق با فرمت این درگاه دریافت میکنند که به دلیل صدور از مرجع رسمی درگاه ملی مجوزها، مورد تأیید سازمان غذا و دارو است.
حیدری درباره پروانه مسئولان فنی داروخانهها نیز گفت: پروانه مسئولان فنی صرفاً از طریق سامانه تخصصی سازمان غذا و دارو صادر میشود و فرمت فعلی این پروانهها مورد تأیید سازمان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ساعات کاری مسئولان فنی در تصویر پروانه درج نشده است، اما اطلاعات مربوط به ساعات کاری بهطور کامل در سامانه سازمان غذا و دارو ثبت شده و فرآیند درج این اطلاعات در تصویر پروانه نیز در دست اقدام است و بهزودی اعمال خواهد شد.
سرپرست اداره امور داروخانهها و شرکتهای پخش سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات ایجادشده در فرمت مجوزهای صادرشده از سامانه جدید مدیریت امور داروخانهها، سازمان غذا و دارو برای اطلاعرسانی و تسهیل فرآیند تأیید اسناد دارویی، موضوع را به سازمانهای بیمهگر اعلام کرده است.
وی تأکید کرد: واحدهای رسیدگی به اسناد در سازمانهای بیمهگر باید ضمن توجه به تغییرات ایجادشده در سامانه مدیریت امور داروخانهها، تمامی مجوزهای معتبر صادرشده از مسیرهای رسمی را بپذیرند تا فرآیند تأیید اسناد دارویی بدون اختلال انجام شود.
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