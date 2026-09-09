به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عبدی در برنامه شب‌های فوتبالی با بیان اینکه بیانیه شب گذشته باشگاه ما شفاف و دقیق بود، اظهار داشت: کمیته داوران دو سال پیش مکالمات VAR این بازی را بیرون داد، این بار می‌خواهیم همین کار را انجام بدهند.

وی با تأکید بر اینکه حجم فحاشی و استفاده از الفاظ رکیکِ سازماندهی شده در قائم‌شهر بالابود، عنوان کرد: بااین‌همه فحاشی احساسات قوم بزرگ لر جریحه‌دار شده است.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فکر نمی‌کردم بازی با نساجی مشکلی داشته باشد؛ ولی این‌همه فحاشی را در هیچ ورزشگاهی ندیدم، افزود: هر زمان اشتباه کرده باشیم قبول کردم و حتی یک‌بار در همین برنامه باصداقت گفتم کارمند باشگاه ما دچار اشتباه شده است.

عبدی، بیان داشت: باشگاه خیبر بعد از جنگ ۴۰ روزه همه‌جوره پای‌کار فرهنگی بود و برای همین مسئله از تمام مجموعه‌ام تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه گلایه‌هایم بابت اتفاقات را به مدیرعامل باشگاه نساجی منتقل کردم، افزود: دوستان می‌گویند در جریان فحاشی‌ها نبودند؛ ولی تمام فحاشی‌ها توسط لیدرهای رسمی نساجی انجام شد.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، تصریح کرد: از ارکان قضایی فدراسیون می‌خواهم حتماً موضوعات را بررسی و به اطلاع مردم برسانند.

عبدی با طرح این سؤال که سؤال در مورد پسر من در کنفرانس خبری قائم‌شهر عجیب نیست؟ گفت: فرزندم در تیم جوانان خیبر حرفه‌ای تمرین می‌کند و هیچ درخواست یا ادعایی برای بازی‌کردن ندارد.