سردار قربانی: مقاومت ۳۶۷ روزه آبادان مرهون اطاعت از ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی، فرمانده لشکر ۲۵ کربلا در آیین رونمایی از کتاب «سخت ولی شیرین» که در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار شد، با بیان خاطراتی ناب از روزهای آغازین جنگ تحمیلی، بر نقش محوری ولایت‌پذیری در پیروزی‌های دفاع مقدس تأکید کرد.

سردار قربانی با اشاره به روزهای پر التهاب مهرماه ۱۳۵۹ اظهار داشت: «شب دوم یا سوم پس از آغاز جنگ به اهواز رسیدیم. دستور رسید که شبانه به سمت خرمشهر برویم، در حالی که نه بلد بودیم، نه راهنما داشتیم و نه تجهیزات، اما خدا را داشتیم. در آن روزها در خرمشهر شاهد حضور دختران و زنانی بودم که کوله‌پشتی امدادگری بسته و اسلحه به دست گرفته بودند. همانجا قسم خوردم تا انقلاب به قله پیروزی نرسد، دست از مجاهدت برندارم.»

روایت تلخ محاصره و ماجرای برگه زرد بنی‌صدر

وی با اشاره به ۳۶۷ روز محاصره آبادان، گفت: «در آن ایام نه آب داشتیم، نه نان و نه مهمات. بدتر از دشمن بیرونی، موانع داخلی بودند؛ بنی‌صدر و روشنفکران آن زمان پشت جبهه سنگ‌اندازی می‌کردند. یادم می‌آید برای دریافت مهمات به ستاد ارتش رفتم، نماینده بنی‌صدر با برگه‌ای زردرنگ دستور منع ارسال آذوقه و مهمات به جبهه را داده بود. من آن برگه را خط زدم و گفتم: من از امام خمینی(ره) اطاعت می‌کنم، نه از پرزیدنت!»

تجلیل از همرزمان شهید و تأکید بر جهاد تبیین

این فرمانده پیشکسوت با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهیدی همچون حسین خرازی، احمد کاظمی، قاسم سلیمانی و سایر همرزمانش، خاطرنشان کرد: «ما مدیون شهدا هستیم و روز قیامت این عزیزان هستند که ما را تحویل می‌گیرند. امروز هم وظیفه داریم با محبت و جذب، مراقب نسل جوان باشیم؛ چراکه دشمن ۳۰ سال برنامه ریخته تا جوان ایرانی را از مسیر خارج کند.»

سردار قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تهاجم دشمن، مردم را به هوشیاری فرا خواند و تصریح کرد: «امروز دشمن به دنبال نابودی ایران و ملت ایران است، اما مردم عزیز نترسند؛ بدتر از سال ۶۰ که همه رؤسای ما را می‌زدند و صدام روزی ۵۰ هزار گلوله بر سر ما می‌ریخت، نمی‌شود. سایه ولایت فقیه باعث اقتدار ماست و من همان اطاعتی که از امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب داشتم، امروز با جان و دل در مسیر فرمان ولی‌فقیه هستم.»

سردار قربانی در پایان با تجلیل از صبر و استقامت همسرش که راوی اصلی این کتاب است، گفت: «این کتاب زحمات زیادی داشت. همسرم با وجود تمام سختی‌ها، فرزندان صالحی تربیت کرد که یکی از دخترانم دکترای معماری از دانشگاه شریف دارد. از همه خانواده‌های شهدا و ایثارگران تشکر می‌کنم و امیدوارم همه ما در مسیر ولایت و خدمت به اسلام ثابت‌قدم باشیم.»