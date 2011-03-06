لاریجانی مغایرت 36 مصوبه دولت با قوانین جاری کشور را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال 36 نامه جداگانه مغایرت 36 مصوبه از مصوبات هیئت دولت را با قوانین جاری کشور به اطلاع رئیس جمهور رسانده است.

این موارد پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون ملغی الاثر می شوند و نامه‌های مربوط به این مغایرت ها روز گذشته به امضای رئیس مجلس رسیده و در اختیار دولت قرار گرفته است.

اعضای هیئت تطبیق عبارتند از: عباسعلی کدخدایی (رئیس هیأت)، احمدعلیزاده (نائب رئیس)، ابراهیم اصغرزاده، مهدی امیری اصفهانی،غلامرضا انبارلوئی، مرتضی ایزدپناه، غفورپاکنهاد، فرهاد تجری، سعید تقدیسیان، سید محمدحسینی، محمد رضاخباز، امیرحسین رحیمی،عباسعلی رحیمی اصفهانی، امیدواررضائی میرقائد، حسن سلیمانی، حبیب الله شاملو، محمد حسن صادقی مقدم، غلامرضااسداللهی، موسی قربانی، بیژن آشنا، نوروزکهزادی، مهدی مفتح، علی اصغرملک محمدی، ابوالفضل موتیان، قربانعلی مهری، یوسف نجفی، فریدون همتی وعزت الله یوسفیان ملا.