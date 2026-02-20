امام جمعه کیش: ترسی از تهدیدات آمریکا نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های امروز نماز جمعه کیش تاکید کرد: در هر توافق احتمالی باید حقوق ملت ایران محفوظ بماند و اگر آنها قصد جنگ‌افروزی داشته باشند، بدانند که گستره جنگ همه منطقه را در بر خواهد گرفت و آتش آن به کل منطقه سرایت خواهد کرد.

وی بیان کرد: کشور ما توان دفاع از منافع خود را دارد و امنیت تنگه هرمز در دست ایران است و هر گونه ماجراجویی باعث خسارت به کل منطقه خواهد شد.

امام جمعه کیش اضافه کرد: آمریکا با ادامه مذاکرات و تداوم تهدیدات، به دنبال فریب است تا با فریبکاری و جنگ روانی، آنچه را که با جنگ به دست نیاورده، با مذاکره کسب کند.

وی افزود: آمریکا پس از شکست‌های پی در پی تقاضای مذکراه کرده و ایران نیز در چارچوب اصول خود گفت و گو را پذیرفته و زیر بار هیچ کدام از شروط آنها نیز نرفته است.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز علت تهدیدات اخیر آمریکا را امتیازگیری در روند مذاکرات دانست و اظهار کرد: در عین مذاکره، نیروهای مقتدر و مسلح ما در آماده‌ترین شرایط قرار دارند و در صورت جسارت دشمنان، پاسخ آنها را به شکل پشیمان کننده خواهند داد.

وی همچنین گفت: رییس جمهور آمریکا زیاده‌گویی و یاوه‌گویی علیه ایران را ادامه می‌دهد ولی ما تهدید آنها را پاسخ داده و هشدار لازم را داده و اعلام کرده‌ایم که هر گونه حماقت آنها، هزینه سنگینی خواهد داشت.

امام جمعه کیش اضافه کرد: ایران اسلامی برای حفاظت از منافع ملی خود از اتمام ابزارهای لازم از جمله دیپلماسی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت استفاده می‌کند و از موضع مقتدرانه و مواضع مبنایی و اصولی خود دست بر نمی‌دارد.

وی بیان کرد ایران اسلامی، قوی و توانمند است و بر اساس منافع ملی خود تصمیم می‌گیرد و توان مقابله با دشمن را دارد و با پشتوانه تمدن و اقتدار خود، در گذشته دشمنان خود را شکست داده و این بار نیز در برابر همه فتنه‌ها پیروز خواهد شد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز قدرت آمریکا را رو به افول و سقوط خواند و اضافه کرد: دشمنان بدانند که در صورت هر گونه جسارت، واکنش ما سخت خواهد بود و ایران اسلامی قدرتمند، در برابر همه دشمنان موفق خواهد شد چرا که آینده ایران امیدوار کننده و درخشان است.

وی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه امروز کیش اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان زیاده‌گویی علیه ایران دارند، سخنان، رهنمودها و فرمایش رهبری در تحلیل حوادث قوت قلبی برای همه ماست.

امام جمعه کیش بیان کرد: ایران اسلامی در حوادث دی ماه دچار یک پروژه ضدامنیتی براندارانه و کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی شد که از طرف دشمنان طراحی و توسط مزدوران به اجرا درآمد.

وی نگاه رهبر معظم انقلاب به قربانیان این حوادث را پدرانه خواند و گفت: رهبری معظم انقلاب همه مردم را فرزندان این کشور می‌دانند نگاه پدرانه ایشان درباره همه ملت ایران، فراتر از همه مسایل است.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز تاکید کرد: گرچه فتنه دی ماه، فتنه سنگینی بوده و دشمنان با همه توان برای براندازی و تجزیه کشور اقدام کردند ولی با هوشیاری، بصیرت و حضور مردم این فتنه خنثی شد و دشمنان شکست خورده و زیر پای ملت ایران له شدند.

وی افزود: مردم ما تا الان خوب درخشیده، با هوشیاری و انسجام و اتحاد خود را حفظ کرده‌اند و توصیه ما به مسولان این است که برای حل مشکلات معیشتی همین مردم همیشه در صحنه دوچندان کار کنند.

امام جمعه کیش بیان کرد: مردم ایران اسلامی با راهپیمایی ۲۲ بهمن و با حضور دو برابری نسیت به سال‌های گذشته به وظیفه خود عمل کردند و اکنون نوبت مسئولان است تا به این مردم خدمت کنند.

وی در ادامه با بیان این که ظرفیت جزیره کیش در حوزه گردشگری وسیع است و همان طور در حوزه فرهنگی و معنوی نیز این جزیره دارای ظرفیت بالایی است، گفت: تقویت برنامه‌های دلنشین معنوی، روحانی و فرهنگی ایام ماه رمضان در جزیره کیش ضروری است.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز با تاکید بر تقویت برنامه‌های فرهنگی کیش و جنبه معنوی و ارزشمند زندگی در این جزیره در سطح کشور اظهار کرد: تنها جایی در کشور که همه مساجد و حسینیه‌ها آمادگی برنامه افطاری دارند و سفره معنوی افطاری در آن پهن می شود، جزیره کیش است و حتی برخی از مراکز خرید و بازارها هم به رغم نامطلوب بودن شرایط داد و ستد و فعالیت اقتصادی، در این کار معنوی وارد شده‌اند.