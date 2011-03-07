جزئیات و مدارک ثبت نام سربازان در کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام برای پذیرش در دوره‌های کاردانی علمی-کاربردی پودمانی ویژه بسیجیان و سربازان وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از 21 اسفندماه منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org امکان‌پذیر است لذا داوطلبان لازم است با مراجعه به دفاتر پستی اقدامات لازم را به عمل آورند.

داوطلبان با مراجعه به دفاتر پستی و پرداخت مبلغ 55 هزار ریال بابت دریافت یک کارت اعتباری ثبت‌نام و دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و همچنین مبلغ 6 هزار ریال بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت‌نام توسط دفتر پستی می توانند مدارک ثبت نام را دریافت کنند.

پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط پذیرش داوطلب باید با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. دفترچه راهنمای پذیرش دوره‌های کاردانی علمی- کاربردی پودمانی ویژه بسیجیان و سربازان وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسفند ماه سال 1389و همچنین نحوه ورود به سایت برای ثبت‌نام و اقدامات لازم برای انجام ثبت‌نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

ثبت نام جهت شرکت در دوره های کاردانی علمی-کاربردی پودمانی ویژه بسیجیان و سربازان وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسفند ماه سال ‌1389 دانشگاه جامع علمی-کاربردی از روز شنبه 21 اسفند آغاز می شود و در چهارشنبه 25 اسفندماه پایان می پذیرد.

کارت اعتباری حاوی اطلاعات شماره پرونده و رمز عبور، گواهی اشتغال به خدمت از نیروی انسانی محل خدمت برای متقاضیان استفاده از سهمیه سربازان، گواهی عضویت عادی یا فعال از ناحیه مقاومت بسیج برای متقاضیان استفاده از سهمیه بسیجیان، گواهی اشتغال به خدمت از نیروی انسانی محل خدمت برای متقاضیان پاسدار شاغل و حکم بازنشستگی برای پاسدار بازنشسته، گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه و یا مدرک معتبر دیپلم، گواهی معدل دار جهت افرادی که گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه آنها فاقد معدل می باشد و فرم تأییدیه معدل مندرج در دفترچه راهنما جهت فارغ التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است مدارک ثبت نام در این دوره است.