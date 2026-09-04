افزایش نسبی دما و وزش باد در مناطق مرزی استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی امروز، دمای هوا به صورت نسبی حدود ۲ درجه افزایش مییابد و وضعیت دمای استان به محدوده نرمال خود میرسد.
کارشناس هواشناسی با اشاره به بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، گفت: طی هفته آینده، نوسانات دمایی قابلملاحظهای پیشبینی نمیشود و تغییرات دمایی چشمگیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه تا دو روز آینده، کماکان در مناطق مرزی استان وزش باد گاهی به صورت نسبتاً شدید خواهد بود، تصریح کرد: این وزش باد میتواند گرد و خاک محلی را به همراه داشته باشد.
کارشناس هواشناسی استان در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش میکند، خاطرنشان کرد: شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران، هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
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