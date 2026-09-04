مسئولان کجور دبیرستان شبانه روزی را رنگ کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح شهید عجمیان و در آستانه بازگشایی مدارس، نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با حضور در دبیرستان شبانهروزی حضرت زینب(س) کجور، در کنار جمعی از مسئولان محلی در روند بهسازی و زیباسازی این فضای آموزشی مشارکت کرد.
کامران پولادی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با حضور در دبیرستان شبانهروزی حضرت زینب(س) کجور، بر ضرورت توجه به فضای آموزشی و ایجاد محیطی بانشاط برای دانشآموزان تأکید کرد.
پولادی در حاشیه حضور در این مدرسه و در جریان اجرای طرح شهید عجمیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمادهسازی و زیباسازی مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید، اقدامی ارزشمند برای فراهم کردن محیطی شاداب و مناسب برای دانشآموزان است.
وی با قدردانی از همراهی آموزش و پرورش و مسئولان محلی افزود: امیدواریم با همکاری و حمایت دستگاههای اجرایی، سال تحصیلی جدید برای دانشآموزان سراسر کشور و بهویژه دانشآموزان منطقه کجور، سالی سرشار از نشاط، امید و موفقیت باشد.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توجه به مناطق کمتر برخوردار، ادامه داد: مدرسه یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه هر منطقه است و لازم است برای ارتقای شرایط آموزشی و فراهم کردن محیطی در شأن دانشآموزان، همه ظرفیتهای موجود به کار گرفته شود.
پولادی گفت: اجرای طرحهایی مانند طرح شهید عجمیان نشان میدهد که با همافزایی میان آموزش و پرورش، مدیریت شهری، دهیاریها و سایر دستگاهها میتوان بخشی از نیازهای مدارس را برطرف و فضای مناسبتری برای تحصیل دانشآموزان ایجاد کرد.
در ادامه، عبدالله نقیپور، رئیس آموزش و پرورش کجور با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان در دبیرستان شبانهروزی حضرت زینب(س) اظهار کرد: آنچه امروز در این مدرسه شاهد آن هستیم، فراتر از یک اقدام عمرانی و رنگآمیزی است و جلوهای از همدلی و مشارکت مسئولان برای ارتقای فضای تعلیم و تربیت به شمار میرود.
وی افزود: هنگامی که مدرسه به کانون همکاری دستگاههای اجرایی و مسئولان تبدیل شود، مشکلات و محرومیتها نمیتواند مانعی جدی در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان باشد.
رئیس آموزش و پرورش کجور با تقدیر از حضور نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت و همراهی مسئولان منطقه بیان کرد: توجه به مدارس مناطق کمتر برخوردار، نشاندهنده نگاه مسئولانه به عدالت آموزشی است و امیدواریم این همکاریها در آینده نیز استمرار داشته باشد.
نقیپور همچنین اجرای طرح شهید عجمیان را اقدامی مؤثر در راستای آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید دانست و گفت: هدف اصلی این طرح، فراهم کردن محیطی مناسب، زیبا و بانشاط برای دانشآموزان است تا آنان با انگیزه و امید بیشتری سال تحصیلی را آغاز کنند.
این برنامه با حضور بخشدار کجور، فرمانده حوزه مقاومت، مسئولان آموزش و پرورش، شهردار، دهیار و جمعی از مسئولان اجرایی منطقه برگزار شد و حاضران در بخشی از عملیات بهسازی و زیباسازی دبیرستان شبانهروزی حضرت زینب(س) مشارکت کردند.
طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی، مرمت و شادابسازی مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید در مناطق مختلف اجرا میشود.
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