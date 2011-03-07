راه اندازی بازار گل برای ساماندهی گل فروشان بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور در مورد افتتاح بازار عبدل آباد همزمان با آغاز طرح استقبال از بهار، اظهار کرد: این بازار در منطقه 19 خیابان شکوفه جنب مرکز معاینه فنی شماره 4 قرار دارد که تا قبل از پایان امسال به طور کامل افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه مساحت بازار عبدل آباد دو هزار و 500 متر مربع است، گفت: در بازار عبدل آباد سه رسته بازارچه تعبیه شده به نام های نرگس، لاله و مریم که قرار است، مشاغل بی کانون سیار و زنان سرپرست خانوار در آن استقرار یافته و به اشتغال بپردازند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران اضافه کرد: هم اکنون ثبت نام اصناف مشاغل بی کانون آغاز شده و این افراد می توانند برای دریافت غرفه در بازار عبدل آباد به شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

علیپور اضافه کرد: در مورد استقرار زنان سرپرست خانوار در بازار عبدل آباد نیز باید زنان سرپرست خانوار مورد تایید ستاد توانمندسازی بانوان قرار گیرند و مجوزهای لازم را از این ستاد دریافت کنند تا بتوانند از شرکت ساماندهی در بازار عبدل آباد غرفه بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: همچنین در قالب طرح استقبال از بهار، ساماندهی بازار گل بهشت زهرا(س) نیز تا قبل از پایان سال به انجام می رسد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بازار گل بهشت زهرا(س) در حال ساماندهی است و قرار است، دست فروشان و گل فروشان اطراف حرم و خیابان ها و اتوبان های منتهی به حرم مطهر در یک بازارچه مرکزی متمرکز شوند، که این اقدام نیز تا قبل از پایان سال صورت می گیرد.