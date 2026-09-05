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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۶

هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد

هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم شد

شیراز- شاخص کیفیت هوای شیراز در صبح شنبه ۱۴ شهریورماه با ثبت عدد ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت؛ این در حالی است که شرایط هوا در برخی ساعات قبل قابل قبول گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفیت هوای شیراز، شاخص کیفیت هوا در ساعت ۹ صبح شبنه ۱۴ شهریورماه به عدد ۱۰۲ و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار گرفت.

بر اساس جدول سنجش شاخص کیفیت هوا، قرار گرفتن شاخص در بازه ۱۰۱ تا ۱۵۰ نشان‌دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است و در این شرایط، سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای باز را کاهش دهند.

داده‌های ثبت‌شده همچنین نشان می‌دهد شاخص کیفیت هوای شیراز در ساعات گذشته نوسان داشته و پیش از این اعداد ۶۹ و ۶۶ ثبت شده بود که هر دو در وضعیت «قابل قبول» قرار دارند.

مطابق استانداردهای سنجش کیفیت هوا، شاخص صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها و اعداد بالاتر از ۲۰۰ بیانگر شرایط بسیار ناسالم و خطرناک است.

کد مطلب 6937591

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