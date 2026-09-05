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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۰

منطقه لبد بازفت مجدد برق دار شد

منطقه لبد بازفت مجدد برق دار شد

شهرکرد-مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری گفت: با تلاش ۱۹ ساعته نیروی های عملیاتی برق شهرستان کوهرنگ که مورد سرقت قرار گرفته بود مجدد وصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد در تشریح خبر گفت: ۱۸۵۰ متر شبکه برق فشار متوسط منطقه لبد بازفت که در ساعات گذشته توسط افراد ناشناس مورد سرقت قرار گرفت ، با تلاش ۱۹ ساعته نیروی های عملیاتی برق شهرستان کوهرنگ ، مجدد احداث و ۴ روستای این منطقه که شامل ۱۳۰ خانوار بود در کوتاه ترین زمان ممکن برق دار گردید.

وی با اشاره به اینکه برای برق دار شدن مجدد و تامین رفاه و آسایش ساکنین منطقه ، ۹ فاصله شبکه فشار متوسط باهمت بدون وقفه نیروهای عملیاتی احداث شده ، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک به سرقت تاسیسات برق رسانی ،مراتب را از طریق تلفن شبانه روزی مرکز اتفاقات برق۱۲۱ و پلیس ۱۱۰گزارش دهند

فرهزاد بیان داشت: همکاری و همراهی مردم در گزارش موارد مشکوک به سرقت و حوادث برق ، نقش موثری در پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز سرقت تاسیسات خواهد داشت.

کد مطلب 6937594

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    نظرات

    • ایران زمین IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      منطقه کوهرنگ با توجه به محرومیتی که دارد امیدواریم بیشتر مورد توجه قرار گیرد

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