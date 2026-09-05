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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۸

بنت: با همکاری عربستان و امارات علیه قطر اقدام می‌کنیم

بنت: با همکاری عربستان و امارات علیه قطر اقدام می‌کنیم

نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی مجددا علیه قطر موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت که باید اطلاعات جاسوسی علیه کشور قطر جمع آوری شده و علیه این کشور از طریق رسانه های جمعی اقدام کرد.

وی اضافه کرد: من از بمباران قطر طی فردا حرف نمی زنم بلکه از اقدام اطلاعاتی علیه این کشور صحبت می کنم. قطر دشمن ما است و ما باید در این چارچوب وارد عمل شویم.

بنت گفت: ضرورتا منظور من اقدام نظامی نیست بلکه اقدام اقتصادی و سیاسی است و با هم پیمانان خود در منطقه از جمله عربستان، امارات، مصر و غیر برای اعمال فشار بر دوحه همکاری می کنیم.

وی پیشتر نیز قطر را به حمایت مالی از حماس متهم کرده و گفته بود که هدف این کشور نابودی رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 6937593

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    نظرات

    • ش IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      11 1
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      مرگ برای اسرائیل‌وحاکمان‌آنهایهودهای‌کثیف‌اسرائیل‌‌همه‌اینها‌ از یک‌ قماشند
    • ناشناس IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      9 0
      پاسخ
      اصلا معلوم هست توی این جهان چه خبر است ؟ این جنگها سر چی هست ؟ این همه خون ریخته میشود در پیشگاه الهی چه کسی مسئول هست ؟

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