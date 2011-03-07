به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد دفتر رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مواد (2)، (3)، (4) و (6) آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئـت دولت و تشکیل شـورای اطلاع‌رسانی دولـت را اصلاح کرد.



بر اساس این مصوبه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت ، دبیر هیئت دولت ،معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا یکی از معاونان وی، وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان وی، وزیر امور خارجه یا یکی از معاونان وی، وزیر کشور یا یکی از معاونان وی،وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده وی ،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما یا یکی از معاونان وی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور یا یکی از معاونان وی، معاون اطلاع‌رسانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و پنج نفر از افراد صاحب نظر به انتخاب رئیس شورا اعضای این شورا هستند.



بر اساس این مصوبه ، رئیس دفتر رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور به عنوان قائم مقام این شورا تعیین شده است.



بر اساس این مصوبه، در آیین نامه مذکور به جای عبارت "سخنگوی هیئت دولت ، عبارت "سخنگو یا سخنگویان تخصصی هیئت دولت (حسب مورد)" اضافه می شود.



همچنین در ماده (4) این آیین نامه، عبارت "توسط سخنگوی هیئت دولت دبیرخانه‌ای با وظایف زیر تشکیل می‌شود." به عبارت " توسط رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت دبیرخانه‌ای با وظایف زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود." اصلاح می‌شود.



بر این اساس ، در ماده (6) عبارت" توسط سخنگوی دولت و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور" به عبارت " توسط رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور" اصلاح می‌شود.



این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.