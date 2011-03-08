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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

برای پنجمین‌بار/

"تاریک‌ترین زندان" به‌روی اهل کتاب گشوده شد

"تاریک‌ترین زندان" به‌روی اهل کتاب گشوده شد

کتاب "تاریک‌ترین زندان" نوشته ایوان اولبراخت با ترجمه محمد قاضی از سوی موسسه انتشارات امیرکبیر به چاپ پنجم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، "تاریک‌ترین زندان" روایتگر ظلمتی درونی است که عقل و اراده و قوای مدرکه انسانی را به بند می‌کشد و در گرداب هائل خویش، روح و جسم آدمی را به هلاکت می‌رساند.

در این رمان خواننده با زندگی کارمند بازنشسته‌ای آشنا می‌شود که بر اثر یک اتفاق، کم‌کم بینایی‌اش را از دست می‌دهد و این کوری به تدریج با بدگمانی و تغییرات ذهنی و خلقی‌، زندگی وی را به تباهی می‌کشد.

در "تاریک‌ترین زندان" می‌خوانیم: از آن روزی که یارمیلا با وجود خواهش و اصرار ماخ از قبول جدایی امتناع ورزیده بود، ماخ هر آن خود را برای مواجهه با چنین امکانی آماده می‌دید. از آنجا که زندگی با شوهر کوری مثل او سخت و ناگوار می‌نمود، در باطن و صرف‌نظر از هرچیز، کاملاً طبیعی و امکان‌پذیر بود که آن زن به دنبال شادیها، و لذتهای عشق تازه‌ای برود. با این وصف وقتی ماخ یقین حاصل کرد که فریبش می‌دهند وحشت به دلش راه یافت و بر سراپای وجودش چیره شد.

ایوان اولبراخت نویسنده اهل چک در سال 1882 متولد شد. اغلب داستانهای او حول مبارزه مردمش علیه اشغالگریهای آلمان و چکوسلواکی می‌گذرد اما رمان "تاریکترین زندان" در میان آثارش استثناء محسوب می‌شود چرا که در آن، بیشتر به درون آدمی نگریسته و روابط پیچیده روح انسان را مورد کنکاش قرار داده است.

کتاب "تاریک‌ترین زندان" با شمارگان 2000 نسخه در 225 صفحه و به قیمت 3200 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1269746

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