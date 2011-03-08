به گزارش خبرنگار مهر، "تاریک‌ترین زندان" روایتگر ظلمتی درونی است که عقل و اراده و قوای مدرکه انسانی را به بند می‌کشد و در گرداب هائل خویش، روح و جسم آدمی را به هلاکت می‌رساند.

در این رمان خواننده با زندگی کارمند بازنشسته‌ای آشنا می‌شود که بر اثر یک اتفاق، کم‌کم بینایی‌اش را از دست می‌دهد و این کوری به تدریج با بدگمانی و تغییرات ذهنی و خلقی‌، زندگی وی را به تباهی می‌کشد.

در "تاریک‌ترین زندان" می‌خوانیم: از آن روزی که یارمیلا با وجود خواهش و اصرار ماخ از قبول جدایی امتناع ورزیده بود، ماخ هر آن خود را برای مواجهه با چنین امکانی آماده می‌دید. از آنجا که زندگی با شوهر کوری مثل او سخت و ناگوار می‌نمود، در باطن و صرف‌نظر از هرچیز، کاملاً طبیعی و امکان‌پذیر بود که آن زن به دنبال شادیها، و لذتهای عشق تازه‌ای برود. با این وصف وقتی ماخ یقین حاصل کرد که فریبش می‌دهند وحشت به دلش راه یافت و بر سراپای وجودش چیره شد.

ایوان اولبراخت نویسنده اهل چک در سال 1882 متولد شد. اغلب داستانهای او حول مبارزه مردمش علیه اشغالگریهای آلمان و چکوسلواکی می‌گذرد اما رمان "تاریکترین زندان" در میان آثارش استثناء محسوب می‌شود چرا که در آن، بیشتر به درون آدمی نگریسته و روابط پیچیده روح انسان را مورد کنکاش قرار داده است.

کتاب "تاریک‌ترین زندان" با شمارگان 2000 نسخه در 225 صفحه و به قیمت 3200 تومان منتشر شده است.