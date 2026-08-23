«اسماعیل همتی» روایتگر فرهنگ و ادبیات سمنان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل همتی، شاعر، نویسنده، داستاننویس و منتقد ادبی شناختهشده استان سمنان، پس از سالها فعالیت در عرصه فرهنگ و ادبیات، در ۷۱ سالگی بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.
همتی متولد سال ۱۳۳۴ در سمنان بود و سالها در حوزههای شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی فعالیت داشت و از چهرههای مطرح ادبیات داستانی و نمایشی استان سمنان به شمار میرفت.
از این نویسنده و پژوهشگر آثار متعددی در حوزههای مختلف ادبی و فرهنگی برجای مانده است که از جمله آنها میتوان به پژوهشنامهها، مجموعههای شعر و داستان کوتاه، «سمنان؛ سرزمین گویشها»، «دعایی برای بمانی»، «آهوی کومش»، «دعوت به روایت»، «گفتاری در بازشناسی روایت»، «پنجرهای به نمایش و نمایش عروسکی»، «یادگار تپه برارون»، «موجودی به نام نه» و «یک پیاله آب برای مادر» اشاره کرد.
همتی دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی بود و در کنار فعالیتهای نویسندگی و نمایشنامهنویسی، سالها به تدریس نمایشنامهنویسی و ادبیات دراماتیک نیز پرداخت.
این فعال فرهنگی و ادبی، علاوه بر فعالیتهای فردی در حوزه هنر و ادبیات، در شکلگیری و تقویت انجمنهای شعر، قلم و هنرهای نمایشی در استان سمنان نیز نقش داشت و برای ارتقای فرهنگ و ادبیات بومی سرزمین خود تلاشهای بسیاری انجام داد.
اسماعیل همتی طی سالها فعالیت فرهنگی و هنری، حضوری اثرگذار در فضای ادبی، کتاب و فرهنگ استان سمنان داشت و سرانجام پس از عمری فعالیت در این عرصه و در میان علاقهمندان فرهنگ و ادب استان، چشم از جهان فروبست.
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