رسانه ملی در جذب مخاطب به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مرندی در جلسه شورای راهبردی رادیو سلامت، توجه به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را مهمترین اصل در برنامه های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما دانست و گفت: اطلاع رسانی درباره حوزه سلامت را نباید تنها از شبکه های تخصصی انتظار داشت.

وی افزود: در برنامه های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما باید هرچه سریعتر به درک درستی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دست یافت.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس همچنین تلاش در صحت موضوعات سلامت محور، جامع بودن و استفاده از کارشناسان معتبر را اساس اطلاع رسانی کاربردی در این حوزه دانست و افزود: شبکه های رادیویی و تلویزیونی باید همت خود را بر جذب مخاطبان غیر علاقمند به حوزه سلامت بگذارند که تنها راهکار آن توجه به عوامل اجتماعی موثر برسلامت است.

محمد حسین صوفی، معاون صدا نیز در این جلسه با بیان اینکه رادیو سلامت می تواند مرجعی مناسب برای سایر شبکه های رادیویی شود گفت: شبکه سلامت می تواند وظیفه هدایت گری برنامه های پزشکی سایر شبکه های رادیویی رابه دوش بکشد.

وی با بیان اینکه رادیو سلامت می تواند مرجعی مناسب برای سایر شبکه های رادیویی شود گفت: شبکه سلامت می تواند وظیفه هدایت گری برنامه های پزشکی سایر شبکه های رادیویی رابه دوش بکشد ٰ ضمن اینکه در بخشهای گفتگو محور نیز باید اظهار نظر کارشناسان جنبه کاملا علمی داشته باشد.

دکتر محمدمهدی قاسمی، مدیر شبکه رادیویی سلامت نیز استراتِژی برنامه سازی رادیو سلامت را مبتنی بر برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله دانست و گفت: ‌بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری اولویتهای برنامه های این شبکه حول چهار محور دین، اخلاق، امید و آگاهی پایه ریزی شده که خوشبختانه محور امید بخشی رکن اصلی رادیو سلامت به شمار می رود.

وی افزایش امید بخشی، جذب مخاطب و مرجعیت شبکه سلامت را دغدغه مدیران آن دانست و افزود: در تلاشیم با هویت بخشی به موسیقی، استفاده از طنز و نقدهای منصفانه مخاطبان بیشتری جذب کنیم.

مدیر رادیو سلامت دستیابی به شاخصهای زندگی و مسائل روزانه زندگی مردم را دغدغه ای دیگر در بخش جذب مخاطب دانست و گفت: متاسفانه درباره شاخص گذاری مسائل روزانه مردم، کارشناسان خبره ای نداریم.