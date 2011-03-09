به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه این بیانیه آورده است: بر خود فرض می دانیم که ضمن تشکر و قدردانی از تصمیم خداپسندان، هوشمندانه و شجاعانه خبرگان ملت که در حقیقت پاسخ مثبت به خواسته بر حق قاطبه مردم ایران اسلامی بود، از حضرت آیت الله مهدوی کنی مرد عرصه های دشوار مجاهدت که با احساس تکلیف الهی پذیرای بار سنگین مسئولیت ریاست خبرگان گردیدند صمیمانه تشکر نماید.

ملت بزرگ و با بصیرت ایران اسلامی به خوبی می داند که حضرت ایشان دارای سابقه طولانی مجاهدت و یار دیرین و مورد اعتماد امام خمینی (ره) و رهبری حامل کوله باری پر ارج از تجربیات اجرایی، مدیریتی، علمی و انقلابی در سطوح عالی نظامی اسلامی بوده اند که با روحی لطیف و معنوی حقیقتا شایستگی تکیه زدن بر این مسند را دارا هستند که سال ها فقیه اخلاقی مرحوم آیت الله مشکینی بر آن تکیه زده بود.

صیانت از جایگاه رفیع مهم ترین نهاد مرتبط با رکن رکین نظام اسلامی یعنی اصل مترقی ولایت فقیه که تمامی تلاش های دشمنان کینه توز خارجی و فتنه گران کوردل داخلیمعطوف به ضربه و خدشه وارد نودن به این اصل حیا تبخش و عزت آفرین بوده است، رئیسی پارسا و بصر و نفوذ ناپذیر چون ایشان را می طلبید که با لطف و عنایت الهی و تدبیر خبرگان ملت جامه عمل پوشید و دیگر بار گرد یاس و ناکامی را بر چهره کژاندیشان و فتنه گران پاشید و سبب امید و خوشحالی همه دلسوزان نظام اسلامی گردید.