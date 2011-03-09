همه محورهای مواصلاتی لرستان باز است/ لغزندگی جاده ها

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر همه محورهای مواصلاتی استان لرستان باز است و مشکلی برای تردد در این محورها وجود ندارد.

وی با اشاره به بارش پراکنده برف در گردنه های برفگیر و کوهستانی در لرستان، عنوان کرد: میزان بارش برف به گونه ای نبوده است که اختلالی در تردد ایجاد کند.

مدیرکل راه و ترابری استان لرستان با اشاره به استقرار اکیپهای راهداری در قالب طرح نوروزی این اداره کل تا 20 فروردین ماه، یادآور شد: هم اکنون 32 اکیپ راه و ترابری استان لرستان در سطح محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند.

بارش باران در همه محورهای استان لرستان

رضایی همچنین با اشاره به بارش باران و برف در سطح محورهای استان از رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند خواست با توجه به لغزنده بودن سطح جاده ها نکات ایمنی و سرعت مجاز را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: هم اکنون در همه محورهای استان لرستان شاهد بارش باران هستیم.

سرهنگ هویدا تزار با تاکید بر اینکه تردد در محورهای مواصلاتی استان در جریان است، یادآور شد: در حال حاضر کلیه محورهای استان لرستان باز است.

وی از رانندگان خواست هنگام تردد در محورهای استان مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی را به منظور سفری ایمن رعایت کنند.

آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و اختلال در تردد

بنابراین گزارش اداره کل هواشناسی استان لرستان نیز در اطلاعیه ای عنوان کرده است: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد از عصر روز دوشنبه سامانه بارش زایی ابتدا به مناطق شمال غرب کشور وارد شده و در روز سه شنبه این سامانه به مناطق غربی ایران وارد و بتدریج استان لرستان تحت تاثیر امواج ناپایدار آن قرار می گیرد.

در این اطلاعیه تصریح شده است که این سامانه بارش زا تا اواخر هفته جاری بر غرب کشور مستقر می باشد و موجب ناپایداریهای جوی از جمله رشد ابر، بارش باران همراه با رعد و برق و در مناطق سردسیر بارش برف و وزش باد نسبتاً شدید می شود.

در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه عمده فعالیت این سامانه طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه بر روی استان لرستان می باشد، آمده است: در مدت فعالیت این سامانه بارش باران و برف، آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد جاده های کوهستانی استان دور از انتظار نیست.

هفته آینده بازهم ریزگردهای عربی بر می گردند!

مطابق پیش بینی مرکز هواشناسی استان لرستان بعد از عبور این سامانه از استان لرستان کاهش دما در استان رخ خواهد داد.

در این اطلاعیه یادآور شده است که از عصر روز دوشنبه هفته آینده شرایط برای وقوع پدیده گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران مهیا است و احتمال رخداد این پدیده در استان لرستان نیز وجود دارد.