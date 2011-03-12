نداشتن تفاهم جنسی دلیل 50 درصد طلاق زوجین است

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار طلاق به طور میانگین در شهرستانها تا 10 درصد افزایش یافته است گفت: این درحالی که در برخی استانها آمار ازدواج افزایش یافته است که می توان به افزایش 106 درصدی ازدواج در سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

وی با اعلام اینکه افزایش 59 درصدی طلاق در سمنان در نوع خود کم نظیر است گفت: علت این افزایش رشد ناگهانی اقتصادی و اجتماعی و ورود خیل عظیمی از جمعیت از سایر شهرستانها به این استان است.

ابهری اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که تعداد طلاق در استان فارس پنج هزار و 732 نفر بوده که کاهش یک درصدی را نشان می دهد ولی همچنان تهران با رشد 6 درصدی صدرنشین آمار طلاق در کشور است.

این آسیب شناس اجتماعی افزایش طلاق در 24 استان را 10 درصد عنوان کرد و افزود: در 13 استان این آمار بالای 10 درصد است.

ابهری گفت: ازدواج بر اساس هوس و عشقبازی، ازدواجهای اجباری، تضاد فرهنگی، بیکاری، اعتیاد از دلایل طلاق در جامعه امروزی است ولی در حال حاضر 50 درصد از دلایل طلاق میان زوجین عدم آشنایی زوجین با وظایف زناشویی و عدم تفاهم جنسی است در حالی که خانواده به عنوان نخستین مربی باید فرزندان را در این مورد آموزش دهند ولی آموزشهای زناشویی به یک تابو در خانواده ها تبدیل شده است.

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: کمبود آموزش مهارتهای زندگی و بی توجهی به آموزشهای مسائل زناشویی در دانشگاهها موجب شده جوانان در بی اطلاعی ازدواج کنند و پس از ازدواج با مشکل روبرو شوند.