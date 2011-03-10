همایش"فرخ شهر در گذر تاریخ" برگزار می شود

عضو شورای اسلامی شهر فرخشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در فرخ شهر با اشاره به برگزاری همایش روز فرخ شهر برای نخستین بار در استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: این همایش در زمینه های تاریخ و گذشته فرخ شهر، وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر، ساخت و ترکیب جمعیت وسیر تحولات جمعیتی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وسیر تحولات در این زمینه ها و همچنین چشم انداز آینده فرخ شهر با توجه به برنامه های توسعه و پتانسیلهای کلی شهر برگزار می شود.
مجتبی شاهقلیان افزود: در کنار این همایش نمایشگاهی شامل زندگی و آثار شهدا فرخ شهر، نمایشگاه آثار مکتوب و تصویری با موضوع فرخ شهر، فرهنگ مادی و مردم شناختی فرخ شهر برپا می شود.
وی بیان داشت: مراحل پخت غداهای محلی شهر فرخ شهر نیز در کنار این همایش برای علاقه مندان برگزار می شود.
علاقه مندان و پژوهشگران می توانند مقالات خود را در موضوعات و زمینه های تاریخ و گذشته فرخ شهر، وضعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر، ساخت و ترکیب جمعیت وسیر تحولات جمعیتی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وسیر تحولات در این زمینه ها و همچنین چشم انداز آینده فرخ شهر با توجه به برنامه های توسعه و پتانسیلهای کلی شهر را تا تاریخ بیستم فرورین ماه سال آینده به نشانی فرخ شهر، میدان معلم شورای اسلامی شهر فرخ شهر ارسال کنند.
سرزمین چهار محال و بختیاری که فرخ شهر در آن واقع شده یکی از قدیمیترین نواحی در بردارنده ماواهای انسانی است چنانچه تپه های باستانی متعددی در آن پیدا شده که پیشینه سکونت و زندگی انسان رادر این منطقه به قبل از میلاد مسیح می رساند.
فرخ شهر یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است که در مسیر راه شهرکرد - اصفهان قرار دارد وسومین شهر استان از لحاظ جمعیتی میباشد.
شهر فرخشهر افزون بر 17 ادیب و شاعر بزرگ همچون، مقبل (830 -910 ه.ق)، سالک (1100- 1200 ه.ق)، حبیب (وفات 1200 ه.ق)، حداد (1130-1178 ه.ق)، صفائی (1272-1302 ه.ق)، آصف (1273-1339 ه.ق) و... دارد و به عنوان شهری فرهنگی در استان چهار محال و بختیاری می درخشد.
فرخشهر با افزون بر40 هزار نفر جمعیت سومین شهر بزرگ استان چهار محال و بختیاری است که در شمال شرقی استان در قسمت شرقی رشته کوه های زاگرس و در ارتفاع 2040 متری از سطح دریا قرار دارد.
این شهر در 10 کیلومتری شهرکرد و 90 کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد.
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