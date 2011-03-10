کمیته رسیدگی به وضعیت اشتغال در گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی نوبخت عصر چهارشنبه در کمیته نظارت استان افزود: روسای شهرستانی اگر بتوانند نظارت ویژه ای در کنار کمیته نظارت و رسیدگی داشته باشند موفق تر عمل خواهیم کرد.

یدالله وفایی مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری گلستان نیز به بیان شاخص های موثر درانتخاب دستگاههای برتر اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: کسب مقام کشوری در دستگاه موردنظر از جمله موارد است.

وی افزود: جذب فارغ التحصیلان، تلاش برای جذب نیروهای ماهر و متخصص، تلاش برای بکارگیری نیروهای فارغ التخصیلان خانواده های شاهد و ایثارگر در انتخاب دستگاههای برتر موثر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالجاری 92 درصد مجموع 17 هزار و 217 شغل پایدار و ثابت در گلستان محقق شد.



همچنین در بخش اشتغال ناپدار و مسکن نیز بیش از 16 هزار شغل در استان ایجاد شد.