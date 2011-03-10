  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

البرادعی با تغییر موضع خود:

نامزد ریاست جمهوری مصر می شوم/ اصلاح قانون اساسی کافی نیست

نامزد ریاست جمهوری مصر می شوم/ اصلاح قانون اساسی کافی نیست

یکی از سران اپوزیسیون مصر ضمن اعلام تصمیم خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که قانون اساسی مصر به جای اصلاح باید تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" یکی از سران اپوزیسیون مصر در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ان تی وی" برای  نخستین بار اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد خواهد شد.

وی در مورد برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی مصر که قرار است 19 مارس برگزار شود، گفت: من مخالف اصلاح قانون اساسی هستم و عقیده دارم باید قانون جدید در کشور وضع شود.

البرادعی با بیان این مطلب افزود: قانون اساسی فعلی نابود شده و اگر قرار باشد همواره این قانون جریان داشته باشد این امر توهینی به انقلاب مصر خواهد بود.

وی در ادامه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در پی آن پارلمانی را خواستار شد. البرادعی در همین راستا از شورای عالی نیروهای مسلح مصر که هم اکنون اداره این کشور را برعهده دارد خواست تا برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی را به تاخیر بیندازد یا آن را لغو کند.

کد مطلب 1271237

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها