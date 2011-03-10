نامزد ریاست جمهوری مصر می شوم/ اصلاح قانون اساسی کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" یکی از سران اپوزیسیون مصر در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ان تی وی" برای نخستین بار اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد خواهد شد.

وی در مورد برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی مصر که قرار است 19 مارس برگزار شود، گفت: من مخالف اصلاح قانون اساسی هستم و عقیده دارم باید قانون جدید در کشور وضع شود.

البرادعی با بیان این مطلب افزود: قانون اساسی فعلی نابود شده و اگر قرار باشد همواره این قانون جریان داشته باشد این امر توهینی به انقلاب مصر خواهد بود.

وی در ادامه تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در پی آن پارلمانی را خواستار شد. البرادعی در همین راستا از شورای عالی نیروهای مسلح مصر که هم اکنون اداره این کشور را برعهده دارد خواست تا برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی را به تاخیر بیندازد یا آن را لغو کند.