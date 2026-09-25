خرمشهر متعلق به همه آحاد ملت ایران و یک «کشورشهر» است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز جمعه در بازدید از محل اجرای پروژه فیلم سینمایی «درخشش» با محوریت آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: این اثر به حوزه دفاع مقدس و آزادی خرمشهر اختصاص دارد و عوامل این پروژه پیشتر آثار ماندگاری همچون فیلم فاخر «دوئل» را تولید کردهاند.
وی با اشاره به کلام تاریخی امام راحل(ره) افزود: تعبیر «خرمشهر را خدا آزاد کرد» نشاندهنده جایگاه رفیع این حماسه است. همانطور که در دنیا هنوز درباره جنگهای بینالمللی آثار هنری ساخته میشود، در ایران نیز دفاع مقدس که با رهبری امام(ره) تهدید را به فرصت بدل کرد، باید در قاب هنر روایت شود.
استاندار خوزستان با اشاره به محاسبات غلط دشمنان تصریح کرد: دشمن متوهم تنها بر ابزار مادی تکیه داشت و با ترور و فشار در پی ایجاد ارعاب بود اما نصرت الهی و خروش ملت ایران معادلات آنان را به هم ریخت و پیروزی بزرگی رقم زد.
موالیزاده با قدردانی از احمدرضا درویش به عنوان کارگردان و فرجی تهیهکننده این پروژه ادامه داد: خرمشهر یک کشورشهر است چرا که رزمندگانی از ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و جهاد سازندگی از اقصی نقاط ایران در آن حماسهآفرینی کردند و امروز نیز ملت ایران در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به نمایندگی از همه آزادگان ایستاده است.
وی با اشاره به سخنرانی مقتدرانه رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد: رئیسجمهور با صلابت مواضع برحق نظام اسلامی را تبیین کرد و امروز انسجام یکپارچهای پشت سر رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است.
استاندار خوزستان در پایان با تاکید بر لزوم انتقال هویت تاریخی به نسل جوان یادآور شد: با اتکا به گنجینه دفاع مقدس باید موزه ساخت و فیلمها و آثار هنری فاخر تولید کرد تا جوانان با شیوه ایستادگی پدران خود آشنا شوند؛ بر این اساس، مدیریت ارشد استان با تمام توان از عوامل این پروژه سینمایی پشتیبانی میکند.
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