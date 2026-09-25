محمدحسین کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای نیروهای مسلح و دانش‌آموزان، اظهار کرد: یاد شهیدان و امام شهدا همواره باید در جامعه زنده نگه داشته شود و راه آنان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام بزرگداشت دفاع مقدس، افزود: دفاع مقدس برای ملت ایران از آن جهت تقدس دارد که مردم در این حماسه بزرگ حضور مستقیم و گسترده داشتند و برای صیانت از آب و خاک، کیان و ارزش‌های کشور به میدان آمدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر تصریح کرد: ملت ایران در سال‌های دفاع مقدس به ندای دفاع از سرزمین و کشور لبیک گفتند و با هدایت حضرت امام خمینی(ره) و حضور فرماندهان و رزمندگان در میدان، در برابر دشمن ایستادگی کردند.

کرمی با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: شهدای دانش‌آموز و دیگر شهدای این سرزمین، بخشی از سرمایه ماندگار ملت ایران هستند و یاد و نام آنان باید در مناسبت‌های مرتبط با دفاع مقدس و در میان نسل‌های آینده زنده بماند.

وی ادامه داد: اگرچه ممکن است برخی از نیروهای امروز در دفاع مقدس هشت‌ساله حضور نداشته باشند، اما مسیر دفاع از کشور همچنان ادامه دارد و نیروهای مسلح و بسیجیان خود را موظف به صیانت از آب و خاک و منافع کشور می‌دانند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر خاطرنشان کرد: اگر در دفاع مقدس نخست حضور نداشتیم، در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان و دیگر عرصه‌های دفاعی در کنار ملت قرار داریم و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.

کرمی با تأکید بر آمادگی نیروهای بسیجی برای دفاع از کشور، بیان کرد: در روزهایی که دشمنان در برابر ملت ایران صف‌آرایی کرده‌اند، با پشتوانه مردم شریف کشور و با حفظ شرافت سربازی، تا آخرین قطره خون در برابر دشمنان و مستکبران ایستادگی خواهیم کرد.

وی در پایان بر استمرار راه شهدا و حفظ روحیه دفاع و مقاومت تأکید کرد و گفت: عهد و پیمان ما این است که در دفاع از آب و خاک کشور عزیزمان و در صیانت از منافع ملت ایران، با تمام توان در میدان حضور داشته باشیم.