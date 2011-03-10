اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز در بازی برگشت فینال پلی اف لیگ برتر والیبال نشسته به ذوب آهن سه بر یک باخت.

دیدار برگشت دو تیم گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان به میزبانی اصفهانی برگزار شد و تیم تبریزی سه بر یک به حریف خود باخت تا قهرمانی لیگ برتر والیبال نشسته و حضور در جام باشگاههای جهان به بازی سوم بکشد.

تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز در بازی رفت در تبریز سه بر صفر و با اقتدار این تیم را شکست داده بود.

بازی سوم این دو تیم پنجشنبه 19 اسفند در اصفهان برگزار خواهد شد.

رکابزنان پتروشیمی تبریز در صدر جدول رده بندی تور بین المللی دوچرخه سواری

مرحله اول از تور بین المللی دوچرخه سواری جلاجاه مالزی با قهرمانی مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز پیگیری شد.

مرحله نخست از تور بین المللی دوچرخه سواری جلاجاه مالزی با حضور 171 رکابزن از 28 تیم مطرح باشگاهی و ملی در مسیر 162.5 کیلومتری کوتااسکندر- بندر چناوار برگزار شد که در نهایت مهدی سهرابی رکابزن شایسته کشورمان از تیم پتروشیمی تبریز با زمان سه ساعت و 39 دقیقه و 34 ثانیه بر سکوی نخست ایستاد.

ورزشکارانی از استونی و مالزی نیز دوم و سوم شدند.

در این مرحله 117 رکابزن در یک زمان از خط پایان گذشته و 9 رکابزن از خط پایان نگذشتند، یک نفر انصراف داد و هشت نفر خطا کردند.

بوریس شپیلفسکی رکابزن خارجی تیم پتروشیمی تبریز در رده ششم ایستاد. بهنام خسروشاهی هفدهم، مارکوس ایبگر آلمانی بیست و سوم، حسین عسگری نود و پنجم و قادر میزبانی نود و ششم شدند.

در پایان این مرحله پیراهن طلایی و عنوان برترین رکابزن تور از آن مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز شد. پیراهن امتیازی تورهم در دست یک رکابزن مالزیایی قرار دارد.

در مجموع بخش تیمی ، تیم پتروشیمی تبریز با 10 ساعت و 58 دقیقه و 50 ثانیه در رده اول قرار دارد. تیم ولی عصر کرمان هم عنوان بیست و پنجم را از آن خود کرده است.

مرحله دوم این تور بین المللی در مسیر 204.4 کیلومتری بندرپاناوار به کلانگ برگزار می شود.