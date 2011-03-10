استان قزوین در صرفه جویی سوخت گامهای موثری برداشته است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها که در استانداری برگزار شد با اشاره به اجرای موفق این قانون توسط دولت افزود: یکی از مشکلاتی که پس از اجرای این قانون پیش بینی می شد مشکل سوخت در برخی واحدها بود که این امر با تدابیر دولت رفع شده است.

وی اظهار داشت: مصرف سوخت در واحدهای مرغداری استان بیش از 30 درصد کاهش یافته که این امر بیانگر تلاش شبانه روزی مسئولان و استفاده از شیوه های صحیح مصرف در این واحدهاست.

استاندار قزوین تصریح کرد: باید بانک اطلاعات مورد نیاز برای تهیه سوخت واحدهای صنعتی و کشاورزی استان تشکیل شود تا در صورت بروز مشکل احتمالی به سرعت برای رفع آن تلاش شود.

در ادامه این جلسه معاون برنامه ریزی استانداری قزوین نیز با بیان اینکه فاز نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به خوبی و با موفقیت انجام شده است، گفت: فاز دوم اجرای این قانون که در سال آینده آغاز می شود باید با دقت و ظرافت خاصی همراه باشد.

اصغر حمزه ای یادآور شد: آزادسازی قیمت ها یکی از اهداف اساسی طرح هدفمندسازی یارانه ها است که این کار در سال آینده صورت می گیرد.

وی به دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد: با نظارت کافی بر تمامی مسائل در راستای اجرای درست و صحیح اهداف این قانون گام بردارند.