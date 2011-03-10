  1. استانها
  2. قزوین
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

عجم:

استان قزوین در صرفه جویی سوخت گامهای موثری برداشته است

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: در راستای صرفه جویی در مصرف سوخت گامهای بلند و ارزشمندی در استان قزوین برداشته شده و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها که در استانداری برگزار شد با اشاره به اجرای موفق این قانون توسط دولت افزود: یکی از مشکلاتی که پس از اجرای این قانون پیش بینی می شد مشکل سوخت در برخی واحدها بود که این امر با تدابیر دولت رفع شده است.

وی اظهار داشت: مصرف سوخت در واحدهای مرغداری استان بیش از 30 درصد کاهش یافته که این امر بیانگر تلاش شبانه روزی مسئولان و استفاده از شیوه های صحیح مصرف در این واحدهاست.

استاندار قزوین تصریح کرد: باید بانک اطلاعات مورد نیاز برای تهیه سوخت واحدهای صنعتی و کشاورزی استان تشکیل شود تا در صورت بروز مشکل احتمالی به سرعت برای رفع آن تلاش شود.

در ادامه این جلسه معاون برنامه ریزی استانداری قزوین نیز با بیان اینکه فاز نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به خوبی و با موفقیت انجام شده است، گفت: فاز دوم اجرای این قانون که در سال آینده آغاز می شود باید با دقت و ظرافت خاصی همراه باشد.

اصغر حمزه ای یادآور شد: آزادسازی قیمت ها یکی از اهداف اساسی طرح هدفمندسازی یارانه ها است که این کار در سال آینده صورت می گیرد.

وی به دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد: با نظارت کافی بر تمامی مسائل در راستای اجرای درست و صحیح اهداف این قانون گام بردارند.

کد مطلب 1271310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها