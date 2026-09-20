طرح جامع شهر بوشهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر عصر یکشنبه در حاشیه نشست کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست، اظهار کرد: طرح جامع شهر بوشهر پس از بررسی‌های همه‌جانبه و پیگیری‌های انجام‌شده، در دومین جلسه بررسی این طرح و پیرو نشست ۳۱ خردادماه امسال به تصویب کارگروه امور زیربنایی استان رسید.

اصغر کشوریان افزود: در تدوین و بررسی طرح جامع شهر بوشهر، جایگاه راهبردی این شهر و ارتباط آن با منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و شهرهای پیرامونی از جمله عالیشهر و چغادک مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

کشوریان تصریح کرد: ضوابط ساخت‌وساز، وضعیت ترافیکی، نحوه توسعه کالبدی شهر و تعادل‌بخشی به فضاهای شهری از جمله موضوعاتی بود که در فرآیند بررسی طرح مورد توجه اعضای کارگروه قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: هدف از این طرح، ایجاد چارچوبی منسجم برای ساماندهی کالبدی شهر، مدیریت توسعه آتی و فراهم کردن زمینه برای ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات شهری است.

وی خاطرنشان کرد: طرح جامع شهر بوشهر پس از طی مراحل قانونی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و تأیید در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، به عنوان سند مرجع توسعه شهری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و زمینه تدوین طرح تفصیلی شهر بوشهر را فراهم می‌کند.

کشوریان تأکید کرد: تصویب طرح جامع را می‌توان یکی از مراحل مهم در مسیر ساماندهی ساخت‌وسازها و برنامه‌ریزی برای توسعه آینده شهر بوشهر دانست و تسریع در مراحل قانونی بعدی می‌تواند زمینه اجرای منسجم‌تر برنامه‌های توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم کند.