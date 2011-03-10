عدالت و امنیت دو مطالبه بزرگ ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در عجب شیر، احمد علیرضابیگی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان عجبشیر افزود: خون شهدا و خانوادههای شهیدان و ایثارگران پشتوانه امنیت و آرامش کشور هستند.
وی ادامه داد: تامین امنیت خواسته اصلی تمام ملتها از حکومتهاست و در پرتو امنیت است که مردم میتوانند سعادت خود را جستجو کنند.
بیگی با بیان این که امروز در سایه امنیت جامعه کارهای بزرگی در کشور انجام میشود، اظهار داشت: طرحهای عظیم اقتصادی از قبیل هدفمندی یارانهها، مسکن مهر و سهام عدالت که دولت با قدرت آنها را اجرا کرده به واسطه پشتیبانی و همراهی بیدریغ مردم از دولت و حاکمیت فضای معنوی در جامعه بوده است.
وی اضافه کرد: با آغاز طرح تحول اقتصادی گامهای موثری به سوی تحقق عدالت اجتماعی برداشته شد.
بیگی با بیان این که دولت در سال جاری قدمهای بزرگی به سمت قلههای ترقی برداشته است، تاکید کرد: مردم ایران لیاقت و شایستگی بیش از اینها را دارند.
وی تصریح کرد: سال آینده سال سرافرازی، رونق اقتصادی و کارآفرینی خواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توفیقاتی که در دفاع مقدس و مراحل مختلف انقلاب اسلامی به دست آمد حاصل خون شهدا بود.
وی افزود: اگر کشور توانسته است از مراحل سخت عبور کند همه به برکت فرهنگ شهادت و خون شهیدان بوده است.
بیگی با اشاره به اقبال ملتها به گفتمان انقلاب اسلامی بیان داشت: استقبال مردم کشورهای مختلف از مسؤلان نظام اسلامی به ویژه از رئیس جمهور مکتبی نشانه وجود پایگاه مردمی جمهوری اسلامی در دنیاست.
استاندار آذربایجان شرقی که برای شرکت در نشست شورای برنامهریزی استان و کمیته برنامهریزی عجبشیر به این شهرستان سفر کرده است در بدو ورود به عجبشیر در گلزار شهدای این شهر حضور یافت و با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شهیدان انقلاب ادای احترام کرد.
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