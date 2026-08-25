به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری‌ ظهر سه شنبه در آیین افتتاح یک کارخانه لبنی در شهرستان گرمه، اظهار کرد: احیای واحدهای راکد از سیاست‌های جدی ما در خراسان شمالی است و در دو سال اخیر ۷۴ واحد راکد در استان احیا شده است.

وی افزود: هرچه فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود، آسیب‌ها در سایر حوزه‌ها کاهش پیدا می‌کند و دغدغه‌های ما نیز کمتر خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان گرمه گفت: وجود صنایع پایین‌دستی و شرکت‌های دانش‌بنیان در این شهرستان، ما را نسبت به روند توسعه گرمه امیدوارتر کرده است.

نوری با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی ادامه داد: به توانمندی بخش خصوصی باور داریم و برای تأمین و دریافت تسهیلات مورد نیاز این واحدها تلاش خواهیم کرد تا زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به فشارهای دشمن گفت: رویکردهای تخیلی دشمن و فشار حداکثری راه به جایی نخواهد برد و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، همراهی مردم و تلاش بخش خصوصی، از این فراز نیز عبور خواهیم کرد.