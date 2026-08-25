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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

خودروی خارجی قاچاق ۱۰۰ میلیاردی در نائین کشف شد

خودروی خارجی قاچاق ۱۰۰ میلیاردی در نائین کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی سواری خارجی قاچاق از نوع «دوج» به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در ایست‌وبازرسی شهید شرافت شهرستان نائین خبر داد.

سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست‌وبازرسی شهید شرافت شهرستان نائین، در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و کنترل هدفمند خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون حامل ۶ دستگاه خودروی خارجی مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از توقف کامیون و بررسی دقیق خودروهای حمل‌شده، به اسناد و مشخصات یک دستگاه خودروی سواری خارجی از نوع «دوج» مشکوک شدند و موضوع را به‌صورت تخصصی در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: استعلام اسناد، مدارک و اطلاعات گمرکی این خودرو نشان داد وسیله نقلیه موردنظر به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است؛ به‌طوری‌که مشخصات ثبت‌شده در مدارک ارائه‌شده با مشخصات واقعی خودرو مطابقت نداشت و مغایرت‌هایی در آن مشاهده شد.

سردار حسنوند با بیان اینکه خودروی قاچاق کشف‌شده توقیف شد، گفت: ارزش این خودرو بنا بر اعلام کارشناسان مربوطه، ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی از شناسایی ۲ متهم در ارتباط با این پرونده خبر داد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اهمیت کنترل دقیق مبادی ورودی و محورهای مواصلاتی در مقابله با قاچاق کالا، تصریح کرد: قاچاق کالا افزون بر وارد کردن آسیب به تولید و اقتصاد رسمی کشور، زمینه فعالیت شبکه‌های غیرقانونی و اخلال در نظم اقتصادی را فراهم می‌کند؛ از این رو پلیس با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر، برخورد با این‌گونه تخلفات را با جدیت دنبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی در ایست‌وبازرسی‌ها و محورهای ارتباطی استان، با کنترل هوشمند و بررسی مدارک حمل کالا و وسایل نقلیه، اجازه سوءاستفاده از مسیرهای مواصلاتی برای جابه‌جایی کالای قاچاق را نخواهند داد.

سردار حسنوند تأکید کرد: پلیس در برخورد با قاچاقچیان و افرادی که با فعالیت‌های غیرقانونی، نظم و امنیت اقتصادی جامعه را هدف قرار می‌دهند، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت و برابر قانون با آنان برخورد قاطع می‌کند.

کد مطلب 6927290

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