خودروی خارجی قاچاق ۱۰۰ میلیاردی در نائین کشف شد

سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست‌وبازرسی شهید شرافت شهرستان نائین، در اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و کنترل هدفمند خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون حامل ۶ دستگاه خودروی خارجی مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از توقف کامیون و بررسی دقیق خودروهای حمل‌شده، به اسناد و مشخصات یک دستگاه خودروی سواری خارجی از نوع «دوج» مشکوک شدند و موضوع را به‌صورت تخصصی در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: استعلام اسناد، مدارک و اطلاعات گمرکی این خودرو نشان داد وسیله نقلیه موردنظر به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است؛ به‌طوری‌که مشخصات ثبت‌شده در مدارک ارائه‌شده با مشخصات واقعی خودرو مطابقت نداشت و مغایرت‌هایی در آن مشاهده شد.

سردار حسنوند با بیان اینکه خودروی قاچاق کشف‌شده توقیف شد، گفت: ارزش این خودرو بنا بر اعلام کارشناسان مربوطه، ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی از شناسایی ۲ متهم در ارتباط با این پرونده خبر داد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اهمیت کنترل دقیق مبادی ورودی و محورهای مواصلاتی در مقابله با قاچاق کالا، تصریح کرد: قاچاق کالا افزون بر وارد کردن آسیب به تولید و اقتصاد رسمی کشور، زمینه فعالیت شبکه‌های غیرقانونی و اخلال در نظم اقتصادی را فراهم می‌کند؛ از این رو پلیس با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر، برخورد با این‌گونه تخلفات را با جدیت دنبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی در ایست‌وبازرسی‌ها و محورهای ارتباطی استان، با کنترل هوشمند و بررسی مدارک حمل کالا و وسایل نقلیه، اجازه سوءاستفاده از مسیرهای مواصلاتی برای جابه‌جایی کالای قاچاق را نخواهند داد.

سردار حسنوند تأکید کرد: پلیس در برخورد با قاچاقچیان و افرادی که با فعالیت‌های غیرقانونی، نظم و امنیت اقتصادی جامعه را هدف قرار می‌دهند، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت و برابر قانون با آنان برخورد قاطع می‌کند.