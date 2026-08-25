رکورد تردد در استان سمنان شکست؛ گرمسار-آرادان پرترددترین محور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمی صبح سه شنبه در بازدید سامانه های نظارتی راهداری استان سمنان با اشاره به وضعیت تردد در محورهای استان طی مردادماه اظهار کرد: در این ماه بیش از سه میلیون و ۹۴۲ هزار تردد بین استانی وسایل نقلیه در محورهای استان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد : متوسط تردد ساعتی در محورهای ورودی استان دو هزار و ۵۲۴ وسیله نقلیه و در محورهای خروجی دو هزار و ۷۷۶ وسیله نقلیه بوده و خودروهای سنگین نیز ۱۷ درصد از مجموع ترددها را به خود اختصاص داده‌اند.

مقیمی با اشاره به صدرنشینی محور گرمسار-آرادان در آمار تردد مردادماه خاطر نشان کرد: میانگین تردد روزانه در این محور به ۲۴ هزار و ۶۷ وسیله نقلیه رسید که نسبت به میانگین تردد از ابتدای سال، رشد ۵۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: این محور در ۲۰ مردادماه و همزمان با اوج سفر زائران به سمت مشهد مقدس، بیش از سه برابر روزهای معمول تردد را تجربه کرد.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان سمنان همچنین با اشاره به الگوی سفر خودروهای دارای پلاک استان سمنان یادآور شد: تهران با ۳۰ درصد، مازندران با ۱۵ درصد، گلستان با ۹ درصد، خراسان رضوی با هفت درصد و قم با ۶ درصد، مقصد اصلی سفرهای خارج استانی سمنانی‌ها در مردادماه بوده‌اند.

مقیمی اضافه کرد: در بررسی خودروهای غیربومی که بیش از سه روز در استان ماندگار شده‌اند نیز خودروهای با مبدأ تهران با ۳۴ درصد بیشترین سهم را داشته‌اند و پس از آن خراسان رضوی با ۱۸ درصد و اصفهان با هفت درصد قرار دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به سرعت غیرمجاز در محورهای استان، افزود: بیشترین سهم تخلف سرعت نسبت به میزان تردد در محور میامی-سبزوار و محدوده سرازیری عباس‌آباد ثبت شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان سمنان همچنین از برقراری بیش از سه هزار و ۹۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ در مردادماه خبر داد و افزود: این سامانه به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها، اطلاعات مورد نیاز کاربران جاده‌ای را ارائه می‌کند.