به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برای مدیریت مصرف برق اظهار کرد: طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» با هدف کنترل و کاهش مصرف برق در مردادماه ۱۴۰۵ اجرا شد و نتایج آن به صرفه‌جویی ۱۴.۲ مگاواتی در مصرف برق شبانه منجر شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۸ هزار و ۳۳۹ مورد تعدیل روشنایی معابر بلواری و خیابان‌های اصلی دوطرفه به میزان ۵۰ درصد انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین ۱۱ هزار و ۶۹۷ مورد تعدیل روشنایی معابر جاده‌ای بین‌شهری، ۱۳ هزار و ۸۰۱ مورد تعدیل توان متوسط منصوبه چراغ‌های روشنایی معابر و هفت هزار و ۲۵۷ مورد تعدیل روشنایی در پارک‌ها، میدان‌ها، زیرگذرها، روگذرها و ریسه‌های شهرداری‌ها انجام شد.

محمودی با اشاره به سایر اقدامات صورت‌گرفته در این طرح گفت: یک‌هزار و ۲۹۷ مورد پایش مجتمع‌های بین‌راهی، یک‌هزار و ۱۹ مورد پایش ادارات و بانک‌ها، سه‌هزار و ۲۸۹ مورد پایش مراکز تجاری و دو هزار و ۷۹۰ مورد شناسایی سایر جلوه‌های بدمصرفی نیز انجام شده است.

وی تصریح کرد: مجموع اقدامات انجام‌شده در قالب طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» موجب صرفه‌جویی بیش از ۱۴.۲ مگاوات در مصرف برق در ساعات پیک بار شبانه شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران خاطرنشان کرد: این میزان صرفه‌جویی توان الکتریکی معادل برق مورد نیاز حدود ۱۵ هزار مشترک خانگی در ساعات شب است.