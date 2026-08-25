به گزارش خبرنگار مهر، مهلت مجدد ثبت‌نام آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از امروز سه‌شنبه ۳ شهریور آغاز شده است. داوطلبان تا صبح روز شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت ثبت نام دارند.

ثبت‌نام در این مرحله شامل هزینه متأخرین نیز خواهد بود. داوطلبانی که در فرصت ثبت‌نام متأخران اقدام به ثبت‌نام کنند، باید علاوه بر هزینه اصلی آزمون، مبلغ ۷۶۰ هزار تومان نیز به عنوان هزینه ثبت‌نام متأخر پرداخت کنند. همچنین مبلغ ۲۰ هزار تومان بابت هزینه خدمات پیامکی به هزینه ثبت‌نام تمامی داوطلبان افزوده می‌شود.

داوطلبان می‌توانند در بازه زمانی اعلام شده با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.

داوطلبانی که پیش از این در آزمون ثبت‌نام کرده‌اند نیز می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده، در صورت تمایل با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ویرایش محل آزمون خود اقدام کنند.

داوطلبانی که در مهلت مجدد قصد ثبت‌نام در آزمون را دارند نیز می‌توانند از میان حوزه‌های اعلام‌شده، محل برگزاری آزمون خود را تعیین کنند.

آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی روز پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ علاوه بر شهر تهران در دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، اهواز، شیراز، زنجان، مازندران، زاهدان، همدان، اصفهان، کرمان و مشهد برگزار خواهد شد.