به گزارش خبرنگار مهر، محدثه حسینی ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت خانه‌های بهداشت استان اظهار کرد: بخشی از خانه‌های بهداشت مازندران نیازمند بهسازی و برخی دیگر نیازمند بازسازی یا احداث مجدد هستند که این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان استانداری مازندران، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی منعقد شده است، پروژه‌های احداث و بازسازی خانه‌های بهداشت در استان پیگیری می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: در این طرح، موضوع تأمین زمین و مراحل اجرایی پروژه‌ها در حال پیگیری است و تلاش می‌شود زیرساخت‌های حوزه بهداشت در مناطق مختلف استان تقویت شود.

حسینی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و پیشگیری هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه محسوب می‌شود و تقویت خانه‌های بهداشت می‌تواند در ارائه خدمات مطلوب‌تر به جمعیت تحت پوشش مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت مستمر مراکز و خانه‌های بهداشت استان افزود: نیروهای بهداشتی به طور مستمر خدمات آموزشی و مشاوره‌ای را در زمینه تغذیه، بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت و فشار خون به جمعیت تحت پوشش ارائه می‌کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزایش وزن و اضافه‌وزن در سنین پایین را یکی از دغدغه‌های حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: ادامه این روند می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای نامطلوبی برای سلامت جامعه داشته باشد و باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه با جدیت دنبال شود.

حسینی خاطرنشان کرد: آموزش و آگاهی‌بخشی در حوزه سلامت، در کنار تقویت زیرساخت‌های بهداشتی، از محورهای مهم برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران است و خانه‌های بهداشت نقش مهمی در اجرای این برنامه‌ها و ارائه خدمات پیشگیرانه به مردم دارند.

مسئله جمعیت تنها وظیفه وزارت بهداشت نیست

وی گفت: مسئله جمعیت موضوعی صرفاً مرتبط با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیست و برای حل این مسئله باید مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادها پای کار باشند.

وی افزود: در سال‌های گذشته از وزارت بهداشت خواسته می‌شد برای افزایش جمعیت اقدام کند، اما امروز باید توجه داشت که موضوع جمعیت بیش از هر چیز به فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی نیاز دارد.

حسینی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی باید از سنین پایین آغاز شود، گفت: مدارس، فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی، رسانه‌ها، تابلوهای تبلیغاتی، بنرها و سایر ظرفیت‌های ارتباطی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشند و باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به روند جمعیتی کشور تصریح کرد: اگر مردم از وضعیت جمعیت و چشم‌انداز سال‌های آینده آگاهی نداشته باشند، ممکن است در آینده با کمبود جمعیت جوان مواجه شویم؛ موضوعی که علاوه بر تأمین نیروی کار، حتی مراقبت از جمعیت سالمند را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

وی ادامه داد: لازم است آگاهی‌بخشی هم برای مردم و هم برای مسئولان انجام شود و موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت به عنوان یک مسئله عمومی مورد توجه همه سازمان‌ها و نهادها قرار گیرد.

حسینی با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها در این زمینه گفت: حوزه روابط عمومی و فعالان این عرصه ظرفیت بسیار خوبی برای اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و تبیین آمارهای جمعیتی دارند و می‌توانند در افزایش آگاهی جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با بیان اینکه برای حفظ جمعیت موجود، هر زوج باید به طور متوسط دو فرزند داشته باشد، افزود: در شرایط فعلی حتی برخی خانواده‌ها به داشتن یک فرزند نیز اکتفا می‌کنند و عوامل مختلفی از جمله مسائل اقتصادی و نگرش‌های اجتماعی در این تصمیم مؤثر است؛ بنابراین نمی‌توان کاهش فرزندآوری را صرفاً به یک عامل نسبت داد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین بر حمایت از خانواده‌های دارای مشکلات ناباروری تأکید کرد و گفت: در برنامه‌های عملیاتی حوزه بهداشت، حمایت و سرمایه‌گذاری روی خانواده‌هایی که با مشکل ناباروری مواجه هستند، مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع می‌تواند یکی از ظرفیت‌های مهم برای حمایت از فرزندآوری باشد.