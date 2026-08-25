به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز سه‌شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت از منزل در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود، ماموران بلافاصله با اقدامات پلیسی و تخصصی سارق را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و به کلانتری دلالت می‌دهند.

سرهنگ نعمتی افزود: در بازجویی از متهم به تعداد ۴۵ عدد سکه طلا به ارزش ریالی ۵۰ میلیارد ریال اعتراف که پس از شناسایی تحویل مالباختگان گردید.