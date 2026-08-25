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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

کشف سکه‌های طلای سرقتی در تبریز

کشف سکه‌های طلای سرقتی در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری سارق زن سکه‌های طلا به تعداد ۴۵ عدد و به مبلغ کارشناسی ۵۰ میلیارد ریال توسط ماموران کلانتری ۱۹ اندیشه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز سه‌شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت از منزل در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود، ماموران بلافاصله با اقدامات پلیسی و تخصصی سارق را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر و به کلانتری دلالت می‌دهند.

سرهنگ نعمتی افزود: در بازجویی از متهم به تعداد ۴۵ عدد سکه طلا به ارزش ریالی ۵۰ میلیارد ریال اعتراف که پس از شناسایی تحویل مالباختگان گردید.

کد مطلب 6927281

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