تظاهرات گسترده یمنی ها در مخالفت با وعده های عبدالله صالح

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که هزاران تن از شهروندان یمن هم اکنون با برپایی تظاهراتی در شهر "تعز" مخالفت خود را با طرح علی عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور این کشور اعلام کردند.
معترضین با سر دادن شعارهایی اعلام کردند که تنها خواهان کناره گیری صالح از قدرت هستند.
خاطرنشان می شود این تظاهرات پس از سخنرانی امروز رئیس جمهور یمن و وعده های جدید وی برپا می شود. صالح امروز وعده تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر اصل تفکیک قوا و تشکیل نظام پارلمانی را داد.
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