تعطیلی و ارسال اخطار به 13 مرکز اقامتی و درمانی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کامران دهقان پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی در آذربایجان غربی در قالب 22 اکیپ ویژه، افزود: در این راستا از 28 هزار و 527 مرکز درمانی فعال در استان، چهار هزار و 843 مرکز بازرسی و 29 واحد متخلف به دادگاه معرفی و از این تعداد حکم تعطیلی شش واحد صادر شد.

وی همچنین با اشاره به نظارت بر نحوه ارائه خدمات رفاهی به صورت بهداشتی توسط هتلها و مراکز اقامتی به مسافران نیز، بیان داشت: 762 مورد بازدید نیز در قالب اجرای طرح بسیج سلامت از هتلهای بین راهی و درون شهری انجام و از این میزان هفت مورد به عنوان متخلف به دادگاه معرفی شدند.

معاون اموربهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه طرح بسیج سلامت نوروزی از ابتدای اسفند ماه سالجاری آغاز و تا 15 فرودین ماه 90 اجرا می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس نظارت بر اماکن عمومی و توزیع مواد غذایی از ساعت هشت هر روز تا ساعت 20 همان روز انجام و مردم می توانند شکایات خود را از نحوه ارائه خدمات در این راستا به اکیپهای مستقر در مراکز درمانی اعلام کنند.

معدوم سازی پنج تن مواد غذایی فاسد در آذربایجان غربی

دهقان همچنین نظارت بر اماکن عمومی از نظر رعایت بهداشت و موازین بهداشتی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: 118 مورد امکان عمومی در این زمینه شناسایی شده بود، که از این تعداد 94 مورد بازدید انجام شده و عملکرد آنها مورد نظارت بهداشتی قرار گرفت.

وی نمونه ‌برداری آب و معدوم ‌سازی مواد غذایی فاسد به میزان پنج تن را از دیگر اقدامات علوم‌پزشکی آذربایجان غربی دانست و خاطر نشان کرد: هم اکنون 101 باب مرکز بهداشتی درمانی روستایی در سطح استان وجود دارد که نظارت بر عملکرد آنها را در دستور کار خود قرار داده ‌ایم.