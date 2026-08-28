به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی پس از پیروزی بر صفر شمسآذر قزوین برابر نساجی مازندران در نشست خبری اظهار کرد: ابتدا از میزبانی خوب تیم نساجی تشکر میکنم. دیدار بسیار سختی بود و به نظرم یکی از دشوارترین بازیهای ما در هفتههای اخیر محسوب میشد.
وی افزود: در بازیهایی که مقابل پرسپولیس، فولاد و آلومینیوم داشتیم، چنین فشاری از سوی حریف به تیم ما وارد نشده بود. نساجی تیم خوب و پرمهرهای است و از یک مربی باتجربه و کاربلد بهره میبرد. معتقدم این تیم با گذشت زمان میتواند شرایط بهتری پیدا کند و باید برای شکلگیری کامل آن صبر داشت.
سرمربی شمسآذر ادامه داد: نساجی از ابتدای مسابقه فشار زیادی روی ما ایجاد کرد. در نیمه نخست با وجود این فشار، توانستیم دو گل به ثمر برسانیم و حتی چند موقعیت خوب دیگر هم داشتیم که میتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
رضایی با اشاره به تغییر برنامه تیمش در نیمه دوم گفت: در نیمه دوم استراتژی خود را تغییر دادیم و بیشتر به دنبال دفاع و استفاده از ضدحملات بودیم تا بتوانیم از فضای پشت خط دفاعی نساجی استفاده کنیم. خوشبختانه این برنامه جواب داد و توانستیم سه امتیاز ارزشمند را خارج از خانه به دست بیاوریم.
وی این پیروزی را به هواداران شمسآذر تقدیم کرد و گفت: از این بابت بسیار خوشحالم و این برد را به همه هوادارانمان تقدیم میکنم. هفته گذشته نیز هواداران حمایت بسیار خوبی از تیم داشتند. در آن مسابقه مستحق پیروزی بودیم و اگر تصاویر و فیلم بازی را بررسی کنید، میبینید که سه تا چهار موقعیت صددرصدی داشتیم و تیم ما برتر میدان بود.
سرمربی شمسآذر خاطرنشان کرد: بازیکنان ما برای این مسابقه همقسم شده بودند تا حق خودشان را بگیرند. خدا را شکر که توانستیم به هدفمان برسیم و نخستین سه امتیاز خارج از خانه را کسب کنیم.
رضایی در ادامه درباره شرایط نساجی و نیاز این تیم به زمان برای هماهنگی بیشتر اظهار کرد: به نظرم این نتیجه چیزی از ارزشهای نساجی کم نمیکند. آنها تیمی هستند که تازه در حال شکلگیریاند و طبیعی است که برای جا افتادن بازیکنان و اجرای برنامههای مربی به زمان نیاز داشته باشند. امیدوارم کمی صبوری شود و همه چیز خیلی زود به هم ریخته نشود تا این تیم بتواند در ادامه فصل شرایط بهتری پیدا کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات هفته گذشته خود پیرامون سبک بازی برخی مربیان و استفاده از بازی مستقیم گفت: مربیگری یک پروسه طولانی است و نمیتوان با یک فصل یا چند مسابقه درباره یک مربی قضاوت کرد. این مسیر ممکن است ۲۰ تا ۲۵ سال طول بکشد و برای ارزیابی یک مربی باید مجموعه عملکرد او را در طول زمان در نظر گرفت.
رضایی با اشاره به پپ گواردیولا ادامه داد: بزرگترین مربیان دنیا نیز سالها برای رسیدن به جایگاه فعلی خود تلاش کردهاند. گواردیولا، که چند سال از من بزرگتر است، بیش از ۴۰ جام به دست آورده و همه میبینیم که چه تفاوتی در فلسفه، رفتار و گفتار او وجود دارد. به نظرم باید کمی بیشتر مراقب صحبتهایمان باشیم و صداقت در گفتار را حفظ کنیم.
وی تأکید کرد: در نهایت باید همه چیز را داخل زمین نشان بدهیم. هر تیمی که در زمین عملکرد بهتری داشته باشد، شایسته کسب نتیجه است. ما با قضا و قدر بازی نمیکنیم و مقابل همه تیمها فوتبال خودمان را ارائه میدهیم.
سرمربی شمسآذر با اشاره به سیاست این باشگاه گفت: ما جوانترین تیم لیگ هستیم و از نظر هزینه نیز فکر میکنم با اختلاف، کمهزینهترین تیم لیگ محسوب میشویم. بازیکنان جوان ما واقعاً شایسته هستند و هدفمان این است که آنها را رشد بدهیم و به پیشرفتشان کمک کنیم.
رضایی در پایان گفت: کاری به حواشی نداریم و تمرکزمان روی فوتبال است. همه کسانی که من را در این چند سال میشناسند، میدانند که هیچگاه کوچکترین بیاحترامی به کسی نکردهام. اصول و فلسفه مشخصی در کارمان داریم.
وی گفت:تیم ما در بخش دفاعی اصول خود را به خوبی رعایت میکند و امروز هم این موضوع را دیدیم. در بخش هجومی نیز مقابل پرسپولیس، آلومینیوم و فولاد موقعیتهای زیادی ایجاد کردیم. ما فوتبال خودمان را بازی میکنیم و هدفمان این است که با پرورش این بازیکنان جوان، به فوتبال کشور خدمت کنیم.
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