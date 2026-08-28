حجتالاسلام محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، مراسم جشن «میهمانی امت احمد» شنبه هفتم شهریورماه در گیلانغرب برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم از ساعت ۲۱ در پارک روبهروی فرمانداری گیلانغرب آغاز خواهد شد و برای آن برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی با حضور مردم شریف شهرستان تدارک دیده شده است.
مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان گیلانغرب با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای برپایی غرفههای مختلف، گفت: سه سیاهچادر در محل برگزاری مراسم برپا میشود و نمایشگاه صنایع دستی و فرهنگی نیز در حاشیه این جشن برای بازدید مردم دایر خواهد بود.
حجتالاسلام کرمی ادامه داد: در بخش دیگری از این مراسم، خوراکیهای محلی گیلانغرب از جمله نان ساجی، بژی و دوغ محلی در اختیار حاضران قرار میگیرد و ایستگاه صلواتی نیز برای پذیرایی از مردم برپا خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری مسابقه و اهدای جوایز ارزنده به شرکتکنندگان خبر داد و عنوان کرد: تلاش شده است برنامههای جشن به گونهای طراحی شود که خانوادهها و اقشار مختلف مردم بتوانند در فضایی شاد و فرهنگی در این مراسم حضور داشته باشند.
مدیر تبلیغات اسلامی گیلانغرب با اشاره به محتوای این مراسم تصریح کرد: جشن «میهمانی امت احمد» در کنار برنامههای فرهنگی و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، با محوریت خونخواهی امام شهید و در قالب تجمع «نحن المنتقمون» برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام کرمی در پایان با دعوت از مردم گیلانغرب برای حضور در این مراسم خاطرنشان کرد: این جشن با حضور گرم و صمیمی مردم شهرستان برگزار میشود و هدف آن گرامیداشت میلاد پیامبر اعظم(ص)، ترویج فرهنگ اهلبیت(ع) و تقویت همدلی و حضور مردمی است.
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