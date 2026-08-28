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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

کشف ۴ کیلوگرم مواد مخدر در محور تهران ـ ساوه

کشف ۴ کیلوگرم مواد مخدر در محور تهران ـ ساوه

رباط‌کریم- نیروهای گردان امنیتی امام سجاد(ع) رباط‌کریم در جریان اجرای طرح ایست و بازرسی در محور مواصلاتی تهران ـ ساوه، چهار کیلوگرم مواد مخدر به ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد ریال کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای گردان امنیتی امام سجاد(ع) رباط‌کریم در جریان اجرای طرح ایست و بازرسی در محور مواصلاتی تهران ـ ساوه، چهار کیلوگرم مواد مخدر به ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد ریال کشف کردند، این محموله در جریان پایش خودروهای عبوری و اجرای تور ایست و بازرسی کشف و ضبط شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای گردان امنیتی امام سجاد(ع) با انجام کنترل‌های میدانی و با هوشیاری در این محور، موفق به شناسایی و کشف این محموله شدند.

این عملیات در راستای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر انجام شده است.

کد مطلب 6930628

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