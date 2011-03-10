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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

احسان مقدم:

همایش دین مداری جوانان در استان قزوین برگزار می شود

همایش دین مداری جوانان در استان قزوین برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان ملی جوانان استان قزوین گفت: از سال آینده هر ماه پنج همایش در قالب دین مداری در تمامی شهرستانهای استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احسان مقدم در بیستمین سفر معاون استانی گروه مشاوران ریاست جمهوری به قزوین ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: با شناسایی جوانان مستعد در اقصی نقاط کشور بستر بهره گیری از افکار خلاقانه همه جوانان در بدنه اجرایی کشور فراهم شده و آینده نوید بخشی پیش روی افراد جوان قرار گرفته است.
 
وی افزود: توجه به مناطق محروم و شهرستانها و روستاها در رویکرد سازمان ملی جوانان جدی است و تلاش می کنیم از همه جوانانی که بدلایل مختلف در این سالها مغفول مانده اند استفاده کنیم.
 
مقدم تصریح کرد: از تفکر و ایده های جوانان استان در بخشهای فرهنگی استفاده خواهیم کرد و هر گونه طرحی که قابلیت اجرایی داشته باشد مورد حمایت سازمان ملی جوانان قرار می گیرد.
 
برگزاری مسابقه بزرگ کتاب خوانی ویژه جوانان
 
مدیر سازمان ملی جوانان کشور خاطرنشان کرد: در سال 90 مسابقه بزرگ کتاب خوانی ویژه جوانان در همه شهرستانهای استان برگزار می شود و به منتخابان جوایزی اهدا خواهد شد.
 
وی گفت: سئوالهای این مسابقه از کتابهای مشق مهربانی با موضوع نحوه برخورد با والدین، صله رحم و راه و رسم همسرداری انتخاب خواهد شد.
 
مقدم از برپایی چند همایش ویژه جوانان در سال آینده هم خبرداد و اظهارداشت: در سال 90 در هر ماه یک همایش دینی در هر شهرستان برگزار می شود و مقدمات برپایی همایش در شهرها و روستاها نیز در حال فراهم شدن است.
 
این مسئول امور جوانان اظهارامیدواری کرد: با تداوم سفرهای استانی برای شناسایی و بهره مندی از جوانان مستعد و برنامه های فرهنگی پیش بینی شده زمینه شکوفایی و افزایش امید ونشاط در جوانان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی محقق شود.  
کد مطلب 1271360

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