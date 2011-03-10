اجرای برنامه های فرهنگی فارس تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حامد دهقانان پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز گفت: مردم خواهان نشاط هستند و در این راستا حاکمیت نیز باید خواسته مردم را برآورده کند که در این خصوص ارائه برنامه های مشخص لازم است.

وی انحصار طلبی و محافظه کاری را مانعی برای اجرای برنامه های طراحی شده فرهنگی عنوان کرد و افزود: برای پاسخگو بودن به نیازهای فرهنگی مردم باید با برنامه درست مطابق با نیاز آنها حرکت کرد که اگر در این میان کج سلیقگی، محافظه کاری و انحصار طلبی نباشد برنامه ها به خوبی قابل اجرا می باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس تصریح کرد: روند حرکتی فرهنگی استان ادامه خواهد داشت و به طور یقین در سال آینده سرعت اجرای برنامه های طراحی شده فرهنگی در فارس افزایش خواهد داشت و باید عنوان کرد که حوزه فرهنگ خط شکن می خواهد.

مدیران فارس نگاه واقع بینانه ای دارند

مشاور ارشد استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد 16 ماه گذشته تیم مدیریتی استان گفت:عرصه مدیریتی فارس مردم محور حرکت می کنند که حدود 150 سفر شهرستانی بیانگر این موضوع است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس با بیان اینکه دید مدیران استان نسبت به گذشته تغییر کرده، افزود: شروع سفرهای شهرستانی با برخی از انتقادات غیر کارشناسی مواج شد در صورتیکه مدیریت پشت میز نشین در زمان حال مورد قبول نیست و خوشبختانه دید مدیران فارس نسبت به گذشته متفاوت شده و خیلی واقع بینانه تر از قبل به مسائل توجه و تصمیم گیری می کنند، چراکه امروز مدیر کارتابلی و پشت میز نشین مورد قبول و مناسب نیست.

دهقانان یادآور شد:16 ماه پیش استان وضعیتی تک متغیره و کشاورزی محور با حجم پایین سرمایه بخش خصوصی بود که مدیریت ارشد استان چند راهبرد را برای رفع مشکلات ارایه کرد که یکی از آنها توجه به مطالبات مردم در حوزه اشتغال بود که در نگاه سنتی توقع حل این مشکل از دولت بود، ولی آنچه که این مدت اتفاق افتاد توجه و ایجاد زیر ساختها برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری بود.

مشاور ارشد استاندار فارس تصریح کرد: افتتاح 170 پروژه صنعتی با اعتباری بالغ بر پنج هزارمیلیارد ریال و افتتاح پنج هزار میلیارد ریال پروژه دیگر در نیمه اول سال 90 به معنی ایجاد اشتغال است که در این راستا 50 طرح بزرگ سرمایه گذاری نیز در پارک سرمایه گذاری در فاز اجرایی شدن قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای استان که به شکل ناخواسته به صورت سنتی با آن روبه رو هستیم رفتن سرمایه های بخش خصوصی به سمت سرمایه های غیر مولد و ناسالم اقتصادی است که در این خصوص حاکمیت وظیفه دارد جریان نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصادی هدایت کند که اگر امروز بحث جذب سرمایه های بخش خصوصی و غیر دولتی دچار تحول و اتفاق مهم شده به برکت مبارزه با مفسدان اقتصادی استان به خصوص زمین خواران است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس تاکید کرد: تجربه چندین ماه اخیر در بحث مبارزه با زمین خواران موفق و افتخار آمیز بوده و اعتقاد ما بر این است که این روند با همین شدت ادامه پیدا کند.