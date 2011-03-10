مساجد در جنگ نرم برای دشمن مرکز اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر اصفهان، محمدرضا جعفری ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد اصفهان افزود: رویکرد اصلی ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد با توجه به این موضوع که در دهه پیشرفت و عدالت هستیم، توجه ویژه ه روستاها و مراکز محروم است.

وی در امه سخنان خود اظهار داشت: اصلی ترین وظیفه کانونهای فرهنگی هنری مساجد تربیت نیروهای مسجدی است که این افتخار برای ایران بس که اهدافی را که کشورهای اسلامی امروز به آن رسیده است، 32 سال پیش با موفقیت تحقق بخشید.

جعفری پایگاه و کانون اصلی این بیداری اسلامی را مسجد دانست.

درادامه این جلسه رئیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان به رشد کمی و کیفی کانونها در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان تا سال 84حدود 114 کانون بود که هم اکنون با تاسیس هزار و 107 باب کانون و بالغ بر 150 هزار نفر عضو در استان، رتبه برتر کشوری را کسب کرده‌ایم.

حجت الاسلام رمضانعلی معتمدی از تاسیس 720 کتابخانه باز و مخزن دار در مساجد خبر داد و اذعان داشت: بیش از 170 هزار نفر از جوانان و نوجوانان از امکانات کتابخانه های مساجد بهره مند می شوند.

وی فعالیت 30 کانون تخصصی در رشته هایی چون کتابخانه، آموزش، تبلیغات و انتشارات، شعر و ادبیات، سمعی و بصری، مهدویت، قرآن و نماز، 120 هسته پژوهشی و بیش از 2700 مسجد مجری طرح تلاوت نور را از دیگر اقدامات دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان برشمرد.

وی بالا بردن سطح آگاهی، دانش و بصیرت نوجوانان و جوانان را از دیگر رسالتهای کانونها دانست و اذعان داشت: در این راستا دوره های آموزشی ائمه جماعات،‌ وبلاگ نویسی، جنگ نرم، زوج های جوان، نشریات تجربی، مدیران مسئول کانونهای مساجد، آواها و نغمه های آسمانی و فیلمبرداری برگزار می شود.