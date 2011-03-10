میزان جوجه ریزی مرغداریهای گلستان 10 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان ضمن بررسی وضعیت قیمت‌ها بر تامین کالاهای مورد نیاز جامعه تاکید کرد.

وی اظهار داشت: قیمت اجناس و اقلام مورد نیاز مردم در سطح استان از ثبات برخوردار بوده و کالاهای مورد نیاز تامین شده و برای رفع نیازهای اساسی مردم هیچ نوع نگرانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: برای رفع نیازهای اساسی هم استانیها در شب عید هیچ نوع نگرانی وجود ندارد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان با توجه به کنترل بیماری واحدهای تولیدی و اتخاذ تدابیر لازم از تامین کامل گوشت مورد نیاز مردم و دفع هر نوع نگرانی در این زمینه خبر داد.

غلامی مصوباتی همچون تامین تخم‌مرغ مورد نیاز کاهش قیمت آن، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، تمهید مقدمات برای تهیه میوه مورد نیاز که با ذخیره‌سازی و عرضه آن از 26 اسفندماه آغاز می‌شود را جز اقدامات موثر برای کنترل و تنظیم بازار و تثبیت قیمت دانست.