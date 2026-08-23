امام جمعه بوشهر: استان بوشهر نماد وحدت و همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در دیدار علمای اهل سنت بوشهر، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان گفت: وحدت اسلامی یک ضرورت دینی و از مهمترین مؤلفههای قدرت جهان اسلام است و دشمنان همواره تلاش کردهاند با ایجاد اختلاف میان کشورهای اسلامی، قدرت و ظرفیتهای این جوامع را تضعیف کنند.
امام جمعه بوشهر اظهار کرد: هر اندازه مسلمانان در کنار یکدیگر و متحد باشند، قدرت و اقتدار اسلام افزایش مییابد و دشمنان از طمع به سرزمینهای اسلامی ناامید خواهند شد.
وحدت حول محور اسلام واجب و یک ضرورت دینی
وی با اشاره به تأکید قرآن کریم بر وحدت افزود: وحدت حول محور اسلام تنها یک توصیه نیست، بلکه واجب و یک ضرورت دینی است و در مقابل، تفرقه و ایجاد اختلاف میان مسلمانان نهی شده و حرمت دارد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر، وحدت اقوام و مذاهب اسلامی را از مؤلفههای مهم تمدن اسلامی دانست و گفت: در طول تاریخ ادیان الهی و بهویژه تاریخ اسلام، یکی از راهکارهای شیطان و دشمنان این بوده که ابتدا میان مسلمانان اختلاف ایجاد کنند و سپس آنان را در مقابل یکدیگر قرار دهند.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحولات منطقه بیان کرد: یکی از برنامههای آمریکا و رژیم صهیونیستی این است که کشورهای اسلامی را در مقابل یکدیگر قرار دهند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره پرچمدار وحدت اسلامی و ایجاد اخوت میان ملتهای مسلمان بوده است.
وی افزود: دشمن تلاش میکند کشورهای اسلامی را در مقابل ایران قرار دهد و با ایجاد پایگاههای نظامی در سرزمینهای اسلامی، از این کشورها علیه ایران و سایر کشورهای مسلمان استفاده کند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تصریح کرد: اگر جهان اسلام وحدت داشته باشد، هیچ مجموعهای در جهان به اندازه جامعه اسلامی از ظرفیت و قدرت نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار نیست؛ اما دشمن تلاش میکند این ظرفیت ترکیبی را از طریق پراکنده کردن کشورهای اسلامی و قرار دادن آنها در مقابل یکدیگر خنثی کند.
وی تأکید کرد: رهبران کشورهای اسلامی و علمای شیعه و اهل سنت باید بصیرت داشته باشند و فریب آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخورند؛ رژیم صهیونیستی دلسوز امت اسلام نیست و آمریکا نیز دوست کشورهای اسلامی نیست، بلکه پدرخوانده رژیم صهیونیستی است.
آیتالله صفایی بوشهری، خروج آمریکا از سرزمینهای اسلامی را یکی از الزامات تحقق امنیت منطقه دانست و گفت: تنها راه ایجاد امنیت پایدار در منطقه این است که آمریکا از این منطقه خارج شود و طمع خود را از سرزمینهای اسلامی بردارد.
وی ادامه داد: کشورهای اسلامی با وحدت میتوانند هم امنیت خود را حفظ کنند و هم زمینه وحدت و امنیت دیگر کشورهای اسلامی را فراهم سازند؛ اما حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه موجب ناامنی، جنایت، کشتار مردم بیگناه و تخریب اقتصاد کشورهای اسلامی شده است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با انتقاد از عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی به معنای عادیسازی رابطه اسلام با دشمن خود است و قطعاً به اسلام و مسلمانان ضربه خواهد زد.
وی افزود: از روز شکلگیری رژیم صهیونیستی تاکنون شاهد مسلمانکشی و جنایت علیه مردم منطقه بودهایم و نمیتوان جنایتهای این رژیم علیه مردم فلسطین، لبنان، سوریه، اردن و دیگر ملتها را نادیده گرفت.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به وعده الهی درباره آینده جهان گفت: آینده جهان متعلق به مردم آزادیخواه، عدالتخواه و اهل اسلام و تقواست و این وعده خداوند است که عاقبت از آن متقین خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان خود میدانند که نابودیشان حتمی است، اما تا زمانی که بتوانند برای ملتها مزاحمت ایجاد میکنند و به دنبال سلطه بر مراکز سیاست جهانی و چپاول ثروتهای ملتها هستند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به تلاش قدرتهای استکباری برای تسلط بر منابع کشورهای مختلف گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال آن هستند که منابع ثروت، انرژی و قدرت سیاسی کشورهای دیگر را تحت سیطره خود قرار دهند و ملتها را به نوعی برده مدرن تبدیل کنند؛ به گونهای که افکار، رفتار، سبک زندگی و حتی ساختار سیاسی و اقتصادی جوامع مطابق خواست آنها باشد.
آیتالله صفایی بوشهری با تمجید از وحدت میان شیعه و اهل سنت در استان بوشهر اظهار کرد: بوشهر نماد وحدت، همدلی، وفاداری، مجاهدت، غیرت دینی، مقاومت در برابر تهاجمات بیگانگان و ولایتمداری است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تأکید کرد: هر فردی از هر گروه، طایفه و با هر لباسی که به وحدت آسیب بزند، برخلاف سیره رسول خدا، قرآن، اسلام و هدایتهای رهبر معظم انقلاب حرکت کرده و باید در برابر چنین رفتارهایی تذکر داده شود و در صورت تداوم، برخورد لازم صورت گیرد.
آیتالله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت معیشتی مردم گفت: یکی از وظایف مهم ائمه جمعه، درک شرایط مردم و رسیدگی به مشکلات آنان است و باید خانوادههای نیازمند، جوانان در آستانه ازدواج و جوانان جویای کار شناسایی و تا حد امکان برای رفع مشکلات آنها اقدام شود.
وی با اشاره به ظرفیت خیران و نهادهای حمایتی افزود: حجم نیازهای مردم بسیار بیشتر از ظرفیت کمکهای فردی است و باید با فعال کردن ظرفیتهایی مانند کمیته امداد و خیران، برای حمایت از خانوادههای نیازمند برنامهریزی شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین بر ساماندهی و مدیریت زکات در مناطق اهل سنت تأکید کرد و گفت: ائمه جمعه باید در منطقه خود مدیریت جریان زکات را بر عهده داشته باشند تا منابع جمعآوریشده در همان مناطق و در مسیر رفع نیازهای مردم هزینه شود.
وی افزود: زکات از ظرفیتهایی است که میتواند در رفع مشکلات فقرا، کمک به ازدواج جوانان، تعمیر مساجد و اجرای برخی طرحهای مورد نیاز مناطق نقش مؤثری داشته باشد.
توجه ویژه به وضعیت معیشتی ائمه جمعه و خانوادههای آنان
آیتالله صفایی بوشهری همچنین خواستار توجه ویژه به وضعیت معیشتی ائمه جمعه و خانوادههای آنان شد و گفت: باید برای حمایت از ائمه جمعه و خانوادههای آنها سازوکارهایی مانند صندوق حمایتی، تسهیلات و مساعدتهای ویژه در نظر گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به احتمال وارد شدن خسارت به منازل، محل کسبوکار و ابزار کار مردم اهل سنت در جریان جنگ اخیر، خواستار پیگیری ویژه این موضوع از سوی ائمه جمعه و مسئولان شد و گفت: خسارتهای واردشده باید بهصورت دقیق بررسی و برای جلوگیری از تأخیر یا مسامحه در روند جبران خسارتها پیگیری شود.
ضرورت رعایت ضوابط آموزشی در مدارس علوم دینی اهل سنت
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رعایت ضوابط آموزشی در مدارس علوم دینی اهل سنت تأکید کرد و گفت: برنامه آموزشی مدارس باید مطابق ضوابط و تصمیمات شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تنظیم شود تا طلاب در آینده با مشکلات مربوط به مدرک تحصیلی، اشتغال و خدمت سربازی مواجه نشوند.
وی افزود: اگر طلبهای در چارچوب رسمی حوزه تحصیل نکند و مدرک معتبر دریافت نکند، ممکن است هم برای استخدام و هم برای وضعیت نظام وظیفه با مشکل مواجه شود.
وی در ادامه به مشکلات آب در برخی مناطق جنوبی استان بوشهر اشاره کرد و گفت: موضوع کمآبی در مناطقی مانند چاه مبارک باید بهصورت ویژه پیگیری شود و ایجاد یک آبشیرینکن یا منبع مستقل میتواند بخشی از مشکل را برطرف کند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین با اشاره به مشکلات اشتغال جوانان منطقه گفت: جوانان مناطق مختلف استان، اعم از شیعه و اهل سنت، باید در اولویت اشتغال قرار داشته باشند.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی صنایع در جریان جنگ اخیر افزود: با خروج برخی پالایشگاهها و پتروشیمیها از مدار فعالیت، تعدادی از نیروها بیکار شدهاند و مشکل اشتغال که پیش از جنگ نیز وجود داشت، اکنون تشدید شده است.
آیتالله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: در بخشهای دولتی وزارت نفت و مجموعههای وابسته، اولویت نیروهای بومی تا حدود زیادی رعایت میشود، اما در پروژههایی که توسط پیمانکاران اجرا میشود، به دلیل سازوکار پیمانکاری، گاهی نیروهای غیربومی به کار گرفته میشوند که این مسئله نیازمند تدبیر و پیگیری جدی است.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای علمای اهل سنت استان بوشهر گفت: همه شما را برادران عزیز خود میدانم و امیدوارم مسیر وحدت و خدمت به مردم را با قوت ادامه دهیم تا به نتیجهای برسیم که مورد رضایت خداوند باشد.
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